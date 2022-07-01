عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/قرار-سعودي-بخصوص-زوجة-الوافد-التي-لا-تدين-بديانته-1064488860.html
قرار سعودي بخصوص زوجة الوافد التي لا تدين بديانته
قرار سعودي بخصوص زوجة الوافد التي لا تدين بديانته
أكدت السلطات السعودية المختصة أن زوجة الوافد التي لا تدين بديانته، لابد لها من الحصول على رخصة إقامة مستقلة عن إقامة زوجها. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:34+0000
2022-07-01T08:34+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063152292_0:119:3219:1930_1920x0_80_0_0_469a9afc741c7382f3d8e77d5c4c02c6.jpg
ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن الوافد إن أراد إضافة زوجته التي ليست على دينه، إلى رخصة إقامته، فإن "الإجراءات تشترط حصولها على رخصة إقامة مستقلة، برسمها المقرر نظاما وقدره 500 ريال".وأوضحت المديرية أن الأبناء القصر ولو كانوا من تلك الزوجة، تتم إضافتهم إلى رخصة إقامة الأب، عن طريق "تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع حسب ما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع النموذج من رب الأسرة، إحضار جواز سفر المراد إضافتهم تعلوه تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم".ولفتت إلى أن الزوجة إن كانت قد تم الزواج بها داخل المملكة، فهناك عدة إجراءات يجب استكمالها، منها "أن تنقل كفالتها إلى زوجها بعد إحضار صورة من عقد الزواج ودفع الرسوم المقررة نظاما، ومن ثم تضاف إلى إقامة زوجها".
https://arabic.sputniknews.com/20220121/الجوازات-السعودية-تعلن-قرارا-جديدا-بخصوص-التأشيرات-والإقامات-1056816042.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1063152292_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_c5f01be4a8106f3e15111e87f69940d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

قرار سعودي بخصوص زوجة الوافد التي لا تدين بديانته

08:34 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / Amer Hilabiموظفات سعوديات في أحد المحلات "لؤلؤ" في مدينة جدة، فبراير 21 عام 2021
موظفات سعوديات في أحد المحلات لؤلؤ في مدينة جدة، فبراير 21 عام 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / Amer Hilabi
تابعنا عبرTelegram
أكدت السلطات السعودية المختصة أن زوجة الوافد التي لا تدين بديانته، لابد لها من الحصول على رخصة إقامة مستقلة عن إقامة زوجها.
ووفقا لجريدة عكاظ السعودية، أكدت المديرية العامة للجوازات، أن الوافد إن أراد إضافة زوجته التي ليست على دينه، إلى رخصة إقامته، فإن "الإجراءات تشترط حصولها على رخصة إقامة مستقلة، برسمها المقرر نظاما وقدره 500 ريال".
موظفو وزارة الصحة السعودية يقومون بفحص المسافرين القادمين من الصين لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمنع فيروس كورونا الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2022
"الجوازات السعودية" تعلن قرارا جديدا بخصوص التأشيرات والإقامات
21 يناير, 16:54 GMT
وأوضحت المديرية أن الأبناء القصر ولو كانوا من تلك الزوجة، تتم إضافتهم إلى رخصة إقامة الأب، عن طريق "تعبئة نموذج الطلب ومطابقة المعلومات للواقع حسب ما هو مدون في جواز السفر، وتوقيع النموذج من رب الأسرة، إحضار جواز سفر المراد إضافتهم تعلوه تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية للإقامة مع ولي أمرهم أو المستند النظامي لإضافتهم".
ولفتت إلى أن الزوجة إن كانت قد تم الزواج بها داخل المملكة، فهناك عدة إجراءات يجب استكمالها، منها "أن تنقل كفالتها إلى زوجها بعد إحضار صورة من عقد الزواج ودفع الرسوم المقررة نظاما، ومن ثم تضاف إلى إقامة زوجها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала