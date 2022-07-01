https://arabic.sputniknews.com/20220701/قطر-تخصص-60-مليون-دولار-دعم-للجيش-اللبناني-1064477719.html
قطر تخصص 60 مليون دولار دعم للجيش اللبناني
قطر تخصص 60 مليون دولار دعم للجيش اللبناني
أوعز أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T03:12+0000
2022-07-01T03:12+0000
2022-07-01T03:12+0000
لبنان
أخبار قطر اليوم
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دوحة – سبوتنيك. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، زار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان وبعد زيارته تم اتخاذ القرار بتقديم الدعم المالي للعسكريين اللبنانيين.يشار الى أن قطر منذ تموز\يوليو 2021 تؤمن الغذاء للجيش اللبناني في إطار المبادرة الإنسانية للدعم الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدى سنوات عديدة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار قطر اليوم
قطر تخصص 60 مليون دولار دعم للجيش اللبناني
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أوعز أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.
دوحة – سبوتنيك
. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، زار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان وبعد زيارته تم اتخاذ القرار بتقديم الدعم المالي للعسكريين اللبنانيين.
يشار الى أن قطر منذ تموز\يوليو 2021 تؤمن الغذاء للجيش اللبناني
في إطار المبادرة الإنسانية للدعم الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدى سنوات عديدة.