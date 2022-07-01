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قطر تخصص 60 مليون دولار دعم للجيش اللبناني
قطر تخصص 60 مليون دولار دعم للجيش اللبناني
أوعز أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T03:12+0000
2022-07-01T03:12+0000
لبنان
أخبار قطر اليوم
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دوحة – سبوتنيك. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، زار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان وبعد زيارته تم اتخاذ القرار بتقديم الدعم المالي للعسكريين اللبنانيين.يشار الى أن قطر منذ تموز\يوليو 2021 تؤمن الغذاء للجيش اللبناني في إطار المبادرة الإنسانية للدعم الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدى سنوات عديدة.
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لبنان, أخبار قطر اليوم

قطر تخصص 60 مليون دولار دعم للجيش اللبناني

03:12 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / PATRICK BAZ
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أوعز أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني.
دوحة – سبوتنيك. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية، زار وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان وبعد زيارته تم اتخاذ القرار بتقديم الدعم المالي للعسكريين اللبنانيين.
يشار الى أن قطر منذ تموز\يوليو 2021 تؤمن الغذاء للجيش اللبناني في إطار المبادرة الإنسانية للدعم الاقتصادي للبنان، الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة على مدى سنوات عديدة.
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