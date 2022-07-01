عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220701/قناة-عبرية-تكشف-أول-ملف-على-أجندة-يائير-لابيد-ليس-إيران-أو-حزب-الله-1064491809.html
قناة عبرية تكشف أول ملف على أجندة يائير لابيد... ليس إيران أو "حزب الله"
قناة عبرية تكشف أول ملف على أجندة يائير لابيد... ليس إيران أو "حزب الله"
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن أول ملف على أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ليس الملف النووي الإيراني أو "حزب الله" اللبناني. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:33+0000
2022-07-01T09:35+0000
أخبار العالم الآن
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d138f9f511ea8279c7bf4e541ccc5e7c.jpg
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن لابيد التقى رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، رونين بار، لبحث عدد من الملفات، على رأسها ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة لدى حركة "حماس".وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أكدت بدورها أن لابيد سيجري عدة لقاءات اليوم مع رونين بارن، برفقة يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، في مقر وزارة الدفاع في مبنى "الكرياه" بتل أبيب.يذكر أن يائير لابيد سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي رقم 14، بعد إعلان نفتالي بينيت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وكانت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، قد نشرت، الثلاثاء الماضي، لقطات تعرض لأول مرة عن أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.وأفادت وكالة "شهاب" بأن الجندي الإسرائيلي الأسير وهو من أصل عربي، هشام السيد، قد ظهر في الفيديو الذي نشرته حركة "حماس"، لمدة 39 ثانية، وبدا من الفيديو أن هشام مريض وعلى سرير العلاج وموصول بجهاز تنفس.وأرفقت كتائب القسام صورة البطاقة الشخصية للجندي الأسير، هشام السيد، وهو ما ذكرته الإذاعة العبرية من أن السيد بدا مريضا ويعاني من انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم، خاصة وأنه مواطن إسرائيلي، موضحة أن القوات الأمنية الإسرائيلية ستقرر ما ستفعله حيال هذا الفيديو.ويذكر أن كتائب القسام قد أكدت من قبل تدهور صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، دون توضيح من هو تحديدا، حيث قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:ومن المعروف أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس" تحتجز 4 جنود إسرائيليين، وهم شاؤول آرون وهدار غولدن وإبراهام منغستو وهشام السيد، حيث تحاول الحركة إجبار إسرائيل على تنفيذ صفقة تبادل لتحرير أكبر عدد من الأسرى في السجون الإٍسرائيلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/06/1048290756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8654fe8bda0db93da819166941c617dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

قناة عبرية تكشف أول ملف على أجندة يائير لابيد... ليس إيران أو "حزب الله"

09:33 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 01.07.2022)
© AFP 2022 / JACK GUEZزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
تابعنا عبرTelegram
كشفت قناة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن أول ملف على أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، ليس الملف النووي الإيراني أو "حزب الله" اللبناني.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن لابيد التقى رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك"، رونين بار، لبحث عدد من الملفات، على رأسها ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الأربعة لدى حركة "حماس".
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قد أكدت بدورها أن لابيد سيجري عدة لقاءات اليوم مع رونين بارن، برفقة يارون بلوم، منسق شؤون الأسرى والمفقودين، في مقر وزارة الدفاع في مبنى "الكرياه" بتل أبيب.
يذكر أن يائير لابيد سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي رقم 14، بعد إعلان نفتالي بينيت عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، قد نشرت، الثلاثاء الماضي، لقطات تعرض لأول مرة عن أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها.
وأفادت وكالة "شهاب" بأن الجندي الإسرائيلي الأسير وهو من أصل عربي، هشام السيد، قد ظهر في الفيديو الذي نشرته حركة "حماس"، لمدة 39 ثانية، وبدا من الفيديو أن هشام مريض وعلى سرير العلاج وموصول بجهاز تنفس.
وأرفقت كتائب القسام صورة البطاقة الشخصية للجندي الأسير، هشام السيد، وهو ما ذكرته الإذاعة العبرية من أن السيد بدا مريضا ويعاني من انفصام الشخصية، مشيرة إلى أن الأمر مؤلم، خاصة وأنه مواطن إسرائيلي، موضحة أن القوات الأمنية الإسرائيلية ستقرر ما ستفعله حيال هذا الفيديو.
ويذكر أن كتائب القسام قد أكدت من قبل تدهور صحة أحد الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، دون توضيح من هو تحديدا، حيث قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام:
"نعلن عن تدهور طرأ على صحة أحد أسرى العدو لدى كتائب القسام، وسننشر بإذن الله ما يؤكد ذلك".
ومن المعروف أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس" تحتجز 4 جنود إسرائيليين، وهم شاؤول آرون وهدار غولدن وإبراهام منغستو وهشام السيد، حيث تحاول الحركة إجبار إسرائيل على تنفيذ صفقة تبادل لتحرير أكبر عدد من الأسرى في السجون الإٍسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала