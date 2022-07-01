https://arabic.sputniknews.com/20220701/كشف-ملابسات-مشاجرة-نسائية-في-العاصمة-السعودية-فيديو-1064500959.html
كشف ملابسات مشاجرة نسائية في العاصمة السعودية... فيديو
كشف ملابسات مشاجرة نسائية في العاصمة السعودية... فيديو
كشفت الشرطة بعض ملابسات مشاجرة شهدتها العاصمة السعودية الرياض شارك فيها رجل مسلح، بعد أن تداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر أحداث المشاجرة. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T12:09+0000
2022-07-01T12:09+0000
2022-07-01T12:09+0000
السعودية
أخبار الخليج
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وقالت صحيفة "إرم" إن مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاجرة أثارت ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين بعدما تم تداولها على نطاق واسع.وتظهر مقاطع الفيديو مجموعة فتيات يتبادلن اللكمات أمام إحدى المدارس، على حد وصف أحد المغردين، فيما قالت شرطة الرياض إنها تعاملت مع بلاغ من فتاتين عن تعرضهما للاعتداء أمام أحد المرافق العامة، من فتاتين، وتهديد آخر لهما بسلاح.وأصدرت الشرطة بيانا جاء فيه "تم ضبط الفتاتين المعتديتين والرجل المسلح الذي شارك في المشاجرة، وأن ثلاثتهم سعوديين، فيما لم تكشف عن جنسية صاحبتي البلاغ".أوقفت الشرطة المتهمين الثلاثة واستكملت الإجراءات النظامية، فيما لم يتضح سبب المشاجرة، وأكدت الشرطة أنها ترصد مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي تتضمن مخالفات للقوانين المحلية، وتلاحق المتورطين فيها.يذكر أن المشاجرة وقعت أمس الخميس وهو آخر يوم في العام الدراسي في المملكة، حيث أنهى ملايين الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثالث.
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار الخليج
كشف ملابسات مشاجرة نسائية في العاصمة السعودية... فيديو
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كشفت الشرطة بعض ملابسات مشاجرة شهدتها العاصمة السعودية الرياض شارك فيها رجل مسلح، بعد أن تداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر أحداث المشاجرة.
وقالت صحيفة "إرم"
إن مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاجرة أثارت ردود فعل غاضبة بين المدونين السعوديين بعدما تم تداولها على نطاق واسع.
وتظهر مقاطع الفيديو مجموعة فتيات يتبادلن اللكمات أمام إحدى المدارس، على حد وصف أحد المغردين، فيما قالت شرطة الرياض إنها تعاملت مع بلاغ من فتاتين عن تعرضهما للاعتداء أمام أحد المرافق العامة، من فتاتين، وتهديد آخر لهما بسلاح.
وأصدرت الشرطة بيانا جاء فيه "تم ضبط الفتاتين المعتديتين والرجل المسلح الذي شارك في المشاجرة، وأن ثلاثتهم سعوديين، فيما لم تكشف عن جنسية صاحبتي البلاغ".
أوقفت الشرطة المتهمين الثلاثة واستكملت الإجراءات النظامية، فيما لم يتضح سبب المشاجرة، وأكدت الشرطة أنها ترصد مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي تتضمن مخالفات للقوانين المحلية، وتلاحق المتورطين فيها.
يذكر أن المشاجرة وقعت أمس الخميس وهو آخر يوم في العام الدراسي في المملكة، حيث أنهى ملايين الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثالث.