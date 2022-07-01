كفر قدوم تحيي الذكرى الـ11 لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية وإصابة عشرات الشبان... صور
© Sputnik . Ajwad Jradatكفر قدوم تحي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية واصابة عشرات الشبان
© Sputnik . Ajwad Jradat
أحيت بلدة كفر قدوم الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاق المقاومة الشعبية في البلدة بمسيرة حاشدة، انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.
وانطلقت المسيرة نحو الأراضي المصادرة، وقابلها الجيش الإسرائيلي بإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى الى إصابة عشرات الشبان بالرصاص وحالات اختناق.
© Sputnik . Ajwad Jradatكفر قدوم تحي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية واصابة عشرات الشبان
كفر قدوم تحي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية واصابة عشرات الشبان
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لوكالة "سبوتنيك": "في الذكرى 11 لانطلاقة مسيرة كفر قدوم نجدد العهد على مواصلة المقاومة الشعبية، وكفر قدوم أصحبت رمزاً للمقاومة الشعبية التي سنستمر في نهجها وليس لدينا سبيل آخر، سوى مواجهة الاستيطان وسلب الأراضي ومقاومة ما يفعله الجيش الإسرائيلي من تنكيل بحق الشعب الفلسطيني".
© Sputnik . Ajwad Jradatكفر قدوم تحي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية واصابة عشرات الشبان
كفر قدوم تحي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية واصابة عشرات الشبان
© Sputnik . Ajwad Jradat
كما أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل ومخارج البلدة، وقطع الطريق العام، وداهم البلدة، واعتدى على المشاركين في المسيرة، وواجه الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة.
وقال رافع رواجبة، محافظ محافظة قلقيلية، لـ "سبوتنيك": "أتينا اليوم لنشارك بلدة كفر قدوم نضالها وصمودها وتضحياتها بدخول مسيرتها الميمونة عامها الثاني عشر بعنفوان وإصرار وعزيمة لا تقهر، ونحن فخورون بما سطّرته المسيرة الأسبوعية من بطولات وتحدٍ، وأكد أن خيار المقاومة الشعبية هو خيار وطني يتوافق عليه كل الفلسطينيين.
© Sputnik . Ajwad Jradatكفر قدوم تحي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية واصابة عشرات الشبان
كفر قدوم تحي الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة مسيرتها الأسبوعية واصابة عشرات الشبان
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأصيب 130 فلسطينياً، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية، في 24 حزيران/يونيو، وجاء ذلك، خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرات منددة بالاستيطان في مواقع متفرقة، واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في بلدات بيت دَجن، وبيتا، وقريوت، قضاء مدينة نابلس، وكفر قدّوم شرقي قلقيلية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن "طواقمها تعاملت مع 130 إصابة، بينها 9 بالرصاص المعدني، ومسعف متطوع أُصيب بقنبلة غاز في الوجه، وإصابة 6 مواطنين جراء السقوط، و115 بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".