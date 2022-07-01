https://arabic.sputniknews.com/20220701/كلوب-صلاح-أصبح-ملكا-في-ليفربول-وسنواته-الأفضل-لم-تأت-بعد-1064515300.html

كلوب: صلاح أصبح ملكا في ليفربول وسنواته الأفضل لم تأت بعد

كلوب: صلاح أصبح ملكا في ليفربول وسنواته الأفضل لم تأت بعد

رحب الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، بنبأ تجديد عقد نجم الفريق محمد صلاح، معتبرا ذلك "أفضل قرار للنادي واللاعب" الذي أصبح ملكا بالنسبة... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T17:06+0000

2022-07-01T17:06+0000

2022-07-01T17:06+0000

ليفربول

رياضة

مجتمع

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وأخبر المدير الفني للريدز موقع ليفربول الإلكتروني: "هذه هدية خاصة لمشجعينا للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع أكثر، وأنا متأكد من أنه ستكون هناك بعض الاحتفالات بهذه الأخبار الليلة.. أنا مسرور حقا، سعيد حقا، إنه أفضل قرار لنا وأفضل قرار له، وأعتقد أنه ينتمي إلينا هذا هو ناديه الآن".وتابع الألماني: "بالطبع استغرق الأمر بعض الوقت ولكن هذا جيد تماما وأفضل الأشياء تستحق الانتظار دائما على أي حال؛ مو هو أحد أفضل اللاعبين في العالم ومن الطبيعي أن تكون هناك أشياء يجب ترتيبها عندما تكون في مستواه".وحول مستقبل المصري مع الفريق، أكد كلوب أنه "ليس لديه شك" في أن أفضل سنوات صلاح لم تأت بعد، والتي توقع أن تكون استثنائية بعدما قدم اللاعب "أداء أسطوريا" في مواسمه الخمسة الأولى.وأدرف: "من ناحية اللياقة البدنية، إنه آلة - في أفضل شكل لا يصدق، ويعمل بجد عليها ويحصل على مكافآته، وتزداد قدرته ومستوى مهارته كل موسم، كما أن طريقة اتخاذه للقرارات انتقلت إلى مستوى آخر أيضا".وختم الألماني حديثه عن صلاح قائلا: "إنه محبوب من قبل زملائه في الفريق، وكمدربين نعلم أننا نعمل مع شخص مميز، والجماهير توجته ملكا، إنه أمر رائع للغاية".في وقت سابق اليوم، أعلن الريدز تجديد عقد محمد صلاح حتى صيف عام 2025 بعد أشهر من المفاوضات وتكهنات الصحافة. ذكرت تقارير أن العقد تضمن مكافأت على تسجيل وصناعة الأهداف، ويتراوح أجره بين 350 ألف و400 ألف جنيه إسترليني.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/ليفربول-يجدد-عقد-محمد-صلاح-1064510819.html

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ليفربول, رياضة, مجتمع