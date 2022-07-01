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https://arabic.sputniknews.com/20220701/كوريا-الشمالية-أشياء-غريبة-بالقرب-من-حدود-كوريا-الجنوبية-أدت-إلى-تفشي-كوفيد-19-في-البلاد--1064477057.html
كوريا الشمالية: "أشياء غريبة" بالقرب من حدود كوريا الجنوبية أدت إلى تفشي كوفيد-19 في البلاد
كوريا الشمالية: "أشياء غريبة" بالقرب من حدود كوريا الجنوبية أدت إلى تفشي كوفيد-19 في البلاد
قالت السلطات الكورية الشمالية إنها اكتشفت أن تفشي كوفيد-19 في البلاد بدأ في قرية إيفو الواقعة بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، بعد اتصال المريض صفر بأشياء... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T01:38+0000
2022-07-01T01:38+0000
كوريا الشمالية
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، فإن جنديا يبلغ من العمر 18 عاما وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات قد يكونا "المريض صفر".وقد بدأت الأعراض بالظهور عليهما وثبتت إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد -19) بعد اتصالهما مع "أشياء غريبة".ومنذ بداية تفشي المرض، سجلت كوريا الشمالية أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.
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كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: "أشياء غريبة" بالقرب من حدود كوريا الجنوبية أدت إلى تفشي كوفيد-19 في البلاد

01:38 GMT 01.07.2022
© AP Photo / Jon Chol Jinارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 16 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Jon Chol Jin
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قالت السلطات الكورية الشمالية إنها اكتشفت أن تفشي كوفيد-19 في البلاد بدأ في قرية إيفو الواقعة بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، بعد اتصال المريض صفر بأشياء غريبة.
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية التي تديرها الدولة، فإن جنديا يبلغ من العمر 18 عاما وطفل يبلغ من العمر 5 سنوات قد يكونا "المريض صفر".
وقد بدأت الأعراض بالظهور عليهما وثبتت إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد -19) بعد اتصالهما مع "أشياء غريبة".
ومنذ بداية تفشي المرض، سجلت كوريا الشمالية أكثر من 4.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا.
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