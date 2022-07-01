https://arabic.sputniknews.com/20220701/لأول-مرة-منذ-8-سنوات-حافلة-تنطلق-من-القرم-إلى-خيرسون-1064478177.html
لأول مرة منذ 8 سنوات.. حافلة تنطلق من القرم إلى خيرسون
لأول مرة منذ 8 سنوات.. حافلة تنطلق من القرم إلى خيرسون
بعد قطيعة دامت ثمانية أعوام استأنفت حركة الحافلات بين شبه جزيرة القرم ومدن تقع في الجنوب الأوكراني. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T04:34+0000
2022-07-01T04:34+0000
2022-07-01T04:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن حركة الحافلات بين القرم ومدن خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك استأنفت في صباح 1 يوليو/تموز عندما غادرت حافلة ممتلئة بالركاب مدينة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم متوجهة إلى مدينة خيرسون.وسيتم تسيير الرحلات من القرم إلى مناطق في الجنوب الأوكراني تحررت أخيرا بمساعدة القوات المسلحة الروسية من التبعية لنظام كييف، يوميا منذ 1 يوليو. وستتولى قوات الحرس الوطني الروسي تأمين الرحلات.وكانت السلطات الأوكرانية هي التي أوقفت حركة جميع وسائل النقل إلى القرم انتقاما من سكان شبه الجزيرة الذين أيدوا استعادة الوحدة بين إقليمهم وسائر الأقاليم الروسية الأخرى في عام 2014.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
لأول مرة منذ 8 سنوات.. حافلة تنطلق من القرم إلى خيرسون
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بعد قطيعة دامت ثمانية أعوام استأنفت حركة الحافلات بين شبه جزيرة القرم ومدن تقع في الجنوب الأوكراني.
وأفاد
مراسل "سبوتنيك" أن حركة الحافلات بين القرم ومدن خيرسون وميليتوبول وبيرديانسك استأنفت في صباح 1 يوليو/تموز عندما غادرت حافلة ممتلئة بالركاب مدينة سيمفيروبول بشبه جزيرة القرم متوجهة إلى مدينة خيرسون.
وسيتم تسيير الرحلات من القرم إلى مناطق في الجنوب الأوكراني تحررت أخيرا بمساعدة القوات المسلحة الروسية من التبعية لنظام كييف، يوميا منذ 1 يوليو. وستتولى قوات الحرس الوطني الروسي تأمين الرحلات.
وكانت السلطات الأوكرانية هي التي أوقفت حركة جميع وسائل النقل إلى القرم انتقاما من سكان شبه الجزيرة الذين أيدوا استعادة الوحدة بين إقليمهم وسائر الأقاليم الروسية الأخرى في عام 2014.