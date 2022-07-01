https://arabic.sputniknews.com/20220701/لافروف-إطلاق-تسمية-الحلف-الدفاعي-على-الناتو-أمر-غبي-ومخزي-1064489608.html
لافروف: تسمية الناتو بـ"الحلف الدفاعي" ادعاء غبي ومخز
لافروف: تسمية الناتو بـ"الحلف الدفاعي" ادعاء غبي ومخز
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بيلاروسيا الحكومية، اليوم الجمعة، إن الادعاءات بأن الناتو هو تحالف دفاعي... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:47+0000
2022-07-01T08:47+0000
2022-07-01T09:02+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وقال لافروف: "في الآونة الأخيرة، كرر ممثل البيت الأبيض مرة أخرى أن روسيا يجب ألا تخاف من الناتو، ولا ينبغي لأحد أن يخاف على الإطلاق، لأن الناتو تحالف دفاعي. لكن هذا أمر سخيف بالفعل، بالنسبة للكبار أن يقولوا مثل هذا الهراء الواضح "ببساطة هذا أمر محرج".وأكد لافروف أن الغرب يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الهيمنة.ولفت الانتباه إلى أن مراكز القوة الجديدة بدأت تؤكد نفسها وتحتل مكانة رائدة في الاقتصاد. وقال الدبلوماسي إن الغرب يريد بكل الوسائل منع ذلك والحفاظ على الهيمنة بأي ثمن.كما أشار لافروف إلى أن الوعود التي قطعها الغرب وحلف شمال الأطلسي ذات مرة للسوفييت ثم للقيادة الروسية تبين أنها أكاذيب في الواقع.وتابع متحدثا عن سياسة الناتو: "إنهم يحاولون باستمرار البحث عن عدو خارجي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحاجة إلى الحفاظ على المعنى الحقيقي لوجود الناتو، والذي فقد إلى حد كبير - حتى العديد من السياسيين والمحللين في الغرب - في الفترة التي اختفى فيها حلف وارسو، واختفى الاتحاد السوفيتي، عندما كانت هناك كل فرصة لبناء مساحة مشتركة من التعاون الأمني والاقتصادي".
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سيرغي لافروف, روسيا
لافروف: تسمية الناتو بـ"الحلف الدفاعي" ادعاء غبي ومخز
08:47 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 09:02 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اجتماع مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة بيلاروسيا الحكومية، اليوم الجمعة، إن الادعاءات بأن الناتو هو تحالف دفاعي بحت تبدو غبية ومحرجة اليوم.
وقال لافروف: "في الآونة الأخيرة، كرر ممثل البيت الأبيض مرة أخرى أن روسيا يجب ألا تخاف من الناتو، ولا ينبغي لأحد أن يخاف على الإطلاق، لأن الناتو تحالف دفاعي. لكن هذا أمر سخيف بالفعل، بالنسبة للكبار أن يقولوا مثل هذا الهراء الواضح "ببساطة هذا أمر محرج".
وأكد لافروف أن الغرب يبذل جهودا كبيرة للحفاظ على الهيمنة.
وبحسب الوزير، فإن كل محاولات الغرب لمقاومة روسيا ليست على الإطلاق بسبب القلق بشأن ما يحدث في أوكرانيا. موضحا أن هذا يحدث بسبب أن "فترة الهيمنة التي استمرت لأكثر من 500 عام لم تنته فحسب، بل بدأت تتلاشى وأصبح العالم متعدد الأقطاب".
ولفت الانتباه إلى أن مراكز القوة الجديدة بدأت تؤكد نفسها وتحتل مكانة رائدة في الاقتصاد. وقال الدبلوماسي إن الغرب يريد بكل الوسائل منع ذلك والحفاظ على الهيمنة بأي ثمن.
كما أشار لافروف إلى أن الوعود التي قطعها الغرب وحلف شمال الأطلسي ذات مرة للسوفييت ثم للقيادة الروسية تبين أنها أكاذيب في الواقع.
وتابع متحدثا عن سياسة الناتو: "إنهم يحاولون باستمرار البحث عن عدو خارجي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحاجة إلى الحفاظ على المعنى الحقيقي لوجود الناتو، والذي فقد إلى حد كبير - حتى العديد من السياسيين والمحللين في الغرب - في الفترة التي اختفى فيها حلف وارسو، واختفى الاتحاد السوفيتي، عندما كانت هناك كل فرصة لبناء مساحة مشتركة من التعاون الأمني والاقتصادي".