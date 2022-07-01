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https://arabic.sputniknews.com/20220701/لافروف-يصف-كلمات-شبنغلر-عن-انحدار-أوروبا-بأنها-بعيدة-النظر-1064496582.html
لافروف يصف كلمات شبينغلر عن "انحدار أوروبا" بأنها "بعيدة النظر"
لافروف يصف كلمات شبينغلر عن "انحدار أوروبا" بأنها "بعيدة النظر"
وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مصطلح "تدهور أوروبا" أو "انحدار الغرب"، الذي قدمه في بداية القرن العشرين، المؤرخ والفيلسوف الألماني أوسفالد شبينغلر،... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:58+0000
2022-07-01T11:09+0000
روسيا
سيرغي لافروف
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال خلال كلمة ألقاها أمام الطلاب في مينسك، اليوم الجمعة: "بالنسبة إلى"غروب الشمس في أوروبا"، وأعتبر أن مصطلح شبنغلر "غروب شمس أوروبا "بحد ذاته بعيد النظر".وأضاف لافروف بأنه "الآن، للأسف الشديد، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لاعبا مستقلا"، وأوضح أن "جميع القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، بشكل عام، فرضتها واشنطن".وأكد الوزير الروسي أن "الاتحاد الأوروبي أصبح ملحقا للسياسة الأمريكية في أوروبا".وأشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يعاني من العقوبات، التي يفرضها الغرب، أولاً وقبل كل شيء، فالأمريكيون أذكياء، لقد وضعوا قرارات عقوباتهم بطريقة لا تسبب الكثير من الضرر لاقتصادهم، على الرغم من أنهم تلقوا أيضا أسعارا لكل من البنزين والطعام، والتي ارتفعت بشكل كبير".وتابع لافروف: "نعم، انحدار أوروبا - أقول ذلك، على الرغم من أن أوروبا هي أقرب حضارة لنا،.. الثقافة والفن والأدب".يذكر أن "انحدار أوروبا" هو عمل فلسفي للمؤرخ الألماني أوسفالد شبينغلر في مجلدين نُشر في عامي 1918 و1922. قدم في عمله توقعات متشائمة لأوروبا للمستقبل القادم. اعتقد شبينغلر أن أوروبا ستواجه في المستقبل القريب انحطاطًا وموتًا على خلفية فرحة الشباب والفاتحين الأجانب.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/لافروف-إطلاق-تسمية-الحلف-الدفاعي-على-الناتو-أمر-غبي-ومخزي-1064489608.html
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روسيا, سيرغي لافروف, أخبار الاتحاد الأوروبي

لافروف يصف كلمات شبينغلر عن "انحدار أوروبا" بأنها "بعيدة النظر"

10:58 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 11:09 GMT 01.07.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
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وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مصطلح "تدهور أوروبا" أو "انحدار الغرب"، الذي قدمه في بداية القرن العشرين، المؤرخ والفيلسوف الألماني أوسفالد شبينغلر، بأنه "بعيد النظر للغاية".
وقال خلال كلمة ألقاها أمام الطلاب في مينسك، اليوم الجمعة: "بالنسبة إلى"غروب الشمس في أوروبا"، وأعتبر أن مصطلح شبنغلر "غروب شمس أوروبا "بحد ذاته بعيد النظر".
وأضاف لافروف بأنه "الآن، للأسف الشديد، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لاعبا مستقلا"، وأوضح أن "جميع القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، بشكل عام، فرضتها واشنطن".
وأكد الوزير الروسي أن "الاتحاد الأوروبي أصبح ملحقا للسياسة الأمريكية في أوروبا".
وأشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يعاني من العقوبات، التي يفرضها الغرب، أولاً وقبل كل شيء، فالأمريكيون أذكياء، لقد وضعوا قرارات عقوباتهم بطريقة لا تسبب الكثير من الضرر لاقتصادهم، على الرغم من أنهم تلقوا أيضا أسعارا لكل من البنزين والطعام، والتي ارتفعت بشكل كبير".
وتابع لافروف: "نعم، انحدار أوروبا - أقول ذلك، على الرغم من أن أوروبا هي أقرب حضارة لنا،.. الثقافة والفن والأدب".
يذكر أن "انحدار أوروبا" هو عمل فلسفي للمؤرخ الألماني أوسفالد شبينغلر في مجلدين نُشر في عامي 1918 و1922. قدم في عمله توقعات متشائمة لأوروبا للمستقبل القادم. اعتقد شبينغلر أن أوروبا ستواجه في المستقبل القريب انحطاطًا وموتًا على خلفية فرحة الشباب والفاتحين الأجانب.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال زيارته في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
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