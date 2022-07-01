https://arabic.sputniknews.com/20220701/لحظة-سقوط-طفل-من-شرفة-مبنى-فوق-أحد-المارة-فيديو-1064493115.html
لحظة سقوط طفل من شرفة مبنى فوق أحد المارة... فيديو
لحظة سقوط طفل من شرفة مبنى فوق أحد المارة... فيديو
تداولت وسائل إعلام دولية مقطعا يظهر لحظة سقوط طفل من شرفة مبنى فوق أحد المارة في مشهد مروع. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:56+0000
2022-07-01T09:56+0000
2022-07-01T09:57+0000
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وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن طفلا يبلغ من العمر عاما واحدا سقط فجأة فوق أحد المارة أسفل المبنى، ما خفف من اصطدام الطفل بالأرض ومن ثم أنقذه من الموت.أصيب الرجل الذي سقط الطفل فوقه بالصدمة قبل أن يهرع إلى الطفل ليحمله ويطمأن على أنه لا يزال على قيد الحياة، فيما تجمهر المارة الذين تصادف وجودهم في ذات المكان لحظة سقوط الطفل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة سقوط طفل من شرفة مبنى فوق أحد المارة... فيديو
09:56 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 09:57 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام دولية مقطعا يظهر لحظة سقوط طفل من شرفة مبنى فوق أحد المارة في مشهد مروع.
وقالت صحيفة "نيويورك بوست" إن طفلا يبلغ من العمر عاما واحدا سقط فجأة فوق أحد المارة أسفل المبنى، ما خفف من اصطدام الطفل بالأرض ومن ثم أنقذه من الموت.
أصيب الرجل الذي سقط الطفل فوقه بالصدمة قبل أن يهرع إلى الطفل ليحمله ويطمأن على أنه لا يزال على قيد الحياة، فيما تجمهر المارة الذين تصادف وجودهم في ذات المكان لحظة سقوط الطفل.