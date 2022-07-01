https://arabic.sputniknews.com/20220701/ليفربول-يجدد-عقد-محمد-صلاح-1064510819.html

ليفربول يجدد عقد محمد صلاح ويجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي

ليفربول يجدد عقد محمد صلاح ويجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي

أعلن نادي ليفربول اليوم الجمعة، تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، بعد أشهر من الغموض حول مصير اللاعب، لكنه لم يكشف عن تفاصيل العقد الجديد الذي قال إنه "طويل... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T15:22+0000

2022-07-01T15:22+0000

2022-07-01T15:55+0000

ليفربول

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وبهذا الإعلان أغلق ليفربول الباب في وجه التكهنات العديدة حول مصير المهاجم المصري، والذي ارتبط اسمه بأندية داخل وخارج إنجلترا في الفترة الأخيرة، بعد تقارير عن تعثر مفاوضات تجديد عقده الذي كان من المقرر أن ينتهي في صيف عام 2023.وفي مقطع فيديو شديد الاختصار حمل عنوان "هل شككتم لحظة في ذلك" نشرته الصفحة الرسمية للنادي عبر "فيسبوك"، قال صلاح إنه "سعيد بالطبع لتجديد عقده مع النادي"، متعهدا بأن تكون المرحلة المقبلة مليئة بالفوز بالبطولات.وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، فإن صلاح وقع عقدا يمتد حتى عام 2025، ويجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي، الذي تمكن من هيكلة الصفقة التي تعثرت كثيرا، حيث اتفق الجانبان على مكافأة اللاعب وفقا لعدد الأهداف التي يسجلها أو يشارك فيها.وقالت الصحيفة إن المحادثات تسارعت في الأيام الأخيرة، وبلغت ذروتها بوفد من النادي سافر لمقابلة صلاح الذي يقضي عطلته، وإنهاء الصفقة.من جانبها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عقد صلاح الذي يستمر لثلاث سنوات، يقضي بحصول المصري إجمالا على 400 ألف جنيه إسترليني (480 ألف دولار) أسبوعيا تقريبا. فيما قالت "ذا أتلانتيك" إن صلاح سيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك يشمل بنودا أخرى مثل المكافأت.وقال صلاح لموقع ليفربول الإلكتروني عقب التوقيع: "أشعر بشعور رائع و [أنا] متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو التالي".وأضاف: "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم، وفي الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربعة (بطولات)، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".وتابع: "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، حيث لدينا تعاقدات جديدة أيضا، ونحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، و(يجب) أن نكون إيجابيين ونسعى وراء كل شيء مرة أخرى".بعدما بدا أن المفاوضات بين صلاح والناي وصلت إلى نهاية مغلقة، قال اللاعب إنه سيبقى في النادي خلال الموسم المقبل المتبقي في عقده، ما يزيد من احتمال رحيله مجانا.شهد هذا الصيف إصلاحا شاملا لخيارات المدرب الألماني يورغن كلوب الهجومية، مع مغادرة ساديو ماني وتاكومي مينامينو وديفوك أوريغي وانضمام داروين نونيز وفابيو كارفالو.

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ليفربول