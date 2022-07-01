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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/ما-دامت-تقتل-المدنيين-مدافع-قيصر-تستحق-اسم-نيرون-1064490619.html
ما دامت تقتل المدنيين... مدافع "قيصر" تستحق اسم "نيرون"
ما دامت تقتل المدنيين... مدافع "قيصر" تستحق اسم "نيرون"
حققت فرنسا تقدما كبيرا في توريد الأسلحة لأوكرانيا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:04+0000
2022-07-01T09:04+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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فوفقا للرواية الرسمية، تسلّم فرنسا أسلحتها إلى الجيش الأوكراني لتعزيز قدرته على حماية المدنيين. غير أن القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة الفرنسية، وبالأخص مدافع "قيصر" ذاتية الحركة، ضد المدنيين.ولفت السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، اهتمام مشاهدي قناة "روسيا 24" إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم المدافع الفرنسية في عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وتقتل النساء والأطفال، وتدمر مدنا تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.وإزاء ذلك يرى السفير ميشكوف سببا لتغيير اسم مدفع "قيصر" ليحل محله اسم آخر هو اسم الإمبراطور الروماني نيرون الذي كان حريق روما عام 64 م أشهر جرائمه.وقال السفير ميشكوف على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "حانت فرصة لتسمية مدافع قيصر بـ(نيرون) لأنها تضرب المدنيين وتقتل النساء والأطفال وتدمر مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
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روسيا

ما دامت تقتل المدنيين... مدافع "قيصر" تستحق اسم "نيرون"

09:04 GMT 01.07.2022
© Grigoriy Sisoev / الذهاب إلى بنك الصورمدفع ذاتي الحركة من طراز "مالكا"
مدفع ذاتي الحركة من طراز مالكا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Grigoriy Sisoev
/
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حققت فرنسا تقدما كبيرا في توريد الأسلحة لأوكرانيا.
فوفقا للرواية الرسمية، تسلّم فرنسا أسلحتها إلى الجيش الأوكراني لتعزيز قدرته على حماية المدنيين. غير أن القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة الفرنسية، وبالأخص مدافع "قيصر" ذاتية الحركة، ضد المدنيين.
ولفت السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، اهتمام مشاهدي قناة "روسيا 24" إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم المدافع الفرنسية في عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وتقتل النساء والأطفال، وتدمر مدنا تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وإزاء ذلك يرى السفير ميشكوف سببا لتغيير اسم مدفع "قيصر" ليحل محله اسم آخر هو اسم الإمبراطور الروماني نيرون الذي كان حريق روما عام 64 م أشهر جرائمه.
وقال السفير ميشكوف على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "حانت فرصة لتسمية مدافع قيصر بـ(نيرون) لأنها تضرب المدنيين وتقتل النساء والأطفال وتدمر مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
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Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:39 GMT
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