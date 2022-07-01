https://arabic.sputniknews.com/20220701/ما-دامت-تقتل-المدنيين-مدافع-قيصر-تستحق-اسم-نيرون-1064490619.html
ما دامت تقتل المدنيين... مدافع "قيصر" تستحق اسم "نيرون"
ما دامت تقتل المدنيين... مدافع "قيصر" تستحق اسم "نيرون"
حققت فرنسا تقدما كبيرا في توريد الأسلحة لأوكرانيا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T09:04+0000
2022-07-01T09:04+0000
2022-07-01T09:04+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
روسيا
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فوفقا للرواية الرسمية، تسلّم فرنسا أسلحتها إلى الجيش الأوكراني لتعزيز قدرته على حماية المدنيين. غير أن القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة الفرنسية، وبالأخص مدافع "قيصر" ذاتية الحركة، ضد المدنيين.ولفت السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، اهتمام مشاهدي قناة "روسيا 24" إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم المدافع الفرنسية في عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وتقتل النساء والأطفال، وتدمر مدنا تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.وإزاء ذلك يرى السفير ميشكوف سببا لتغيير اسم مدفع "قيصر" ليحل محله اسم آخر هو اسم الإمبراطور الروماني نيرون الذي كان حريق روما عام 64 م أشهر جرائمه.وقال السفير ميشكوف على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "حانت فرصة لتسمية مدافع قيصر بـ(نيرون) لأنها تضرب المدنيين وتقتل النساء والأطفال وتدمر مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ما دامت تقتل المدنيين... مدافع "قيصر" تستحق اسم "نيرون"
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حققت فرنسا تقدما كبيرا في توريد الأسلحة لأوكرانيا.
فوفقا للرواية الرسمية، تسلّم فرنسا أسلحتها إلى الجيش الأوكراني لتعزيز قدرته على حماية المدنيين. غير أن القوات الأوكرانية تستخدم الأسلحة الفرنسية، وبالأخص مدافع "قيصر" ذاتية الحركة، ضد المدنيين.
ولفت السفير الروسي في فرنسا، أليكسي ميشكوف، اهتمام مشاهدي قناة "روسيا 24" إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم المدافع الفرنسية في عمليات القصف التي تستهدف المدنيين، وتقتل النساء والأطفال، وتدمر مدنا تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية.
وإزاء ذلك يرى السفير ميشكوف سببا لتغيير اسم مدفع "قيصر" ليحل محله اسم آخر هو اسم الإمبراطور الروماني نيرون الذي كان حريق روما عام 64 م أشهر جرائمه.
وقال السفير ميشكوف على شبكة تلفزيون "روسيا 24": "حانت فرصة لتسمية مدافع قيصر
بـ(نيرون) لأنها تضرب المدنيين وتقتل النساء والأطفال وتدمر مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".