https://arabic.sputniknews.com/20220701/مجلس-الفيدرالية-العقوبات-لن-تغير-مسار-روسيا-وبيلاروسيا-نحو-بناء-دولة-اتحادية-1064506294.html
مجلس الفيدرالية: العقوبات لن تغير مسار روسيا وبيلاروسيا نحو بناء دولة اتحادية
مجلس الفيدرالية: العقوبات لن تغير مسار روسيا وبيلاروسيا نحو بناء دولة اتحادية
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو، خلال منتدى إقليمي روسيا وبيلاروسيا، أنه تم التأكيد مرة أخرى أن العقوبات لن تغير مسار موسكو ومينسك نحو بناء... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T13:29+0000
2022-07-01T13:29+0000
2022-07-01T13:37+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "لم نتلق فقط إشارة، لكننا مقتنعون بأنه لا توجد عقوبات ولا قيود ستغير مسار روسيا وبيلاروسيا نحو مزيد من التقارب والتكامل وبناء دولة اتحاد فعالة".وأشارت إلى أن هذه عملية تاريخية موضوعية، ليس فقط لرؤساء الدول، ولكن أيضًا لإرادة شعبي روسيا وبيلاروسيا، الذين يرون أمن وسيادة الدول في دولة اتحادية.بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاريع التكامل المشترك بين روسيا وبيلاروسيا تجعل من الممكن بسرعة ضمان تنفيذ المشاريع في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي، والهدف النهائي منها هو تحسين نوعية حياة مواطني البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/بوتين-ولوكاشينكو-يؤكدان-على-وحدة-الصف-الروسي--البيلاروسي-1064494504.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
مجلس الفيدرالية: العقوبات لن تغير مسار روسيا وبيلاروسيا نحو بناء دولة اتحادية
13:29 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 13:37 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفيينكو، خلال منتدى إقليمي روسيا وبيلاروسيا، أنه تم التأكيد مرة أخرى أن العقوبات لن تغير مسار موسكو ومينسك نحو بناء دولة اتحادية.
وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "لم نتلق فقط إشارة، لكننا مقتنعون بأنه لا توجد عقوبات ولا قيود ستغير مسار روسيا وبيلاروسيا نحو مزيد من التقارب والتكامل وبناء دولة اتحاد فعالة".
وأشارت إلى أن هذه عملية تاريخية موضوعية، ليس فقط لرؤساء الدول، ولكن أيضًا لإرادة شعبي روسيا وبيلاروسيا، الذين يرون أمن وسيادة الدول في دولة اتحادية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاريع التكامل المشترك بين روسيا وبيلاروسيا تجعل من الممكن بسرعة ضمان تنفيذ المشاريع في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي، والهدف النهائي منها هو تحسين نوعية حياة مواطني البلدين.