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محمد إمام يروج لفيلمه الجديد بـ"أغرب مشهد أكشن"
محمد إمام يروج لفيلمه الجديد بـ"أغرب مشهد أكشن"
روج الفنان المصري، محمد إمام، لفيلمه الجديد "عمهم"، بصورة خلال تصوير أحد المشاهد، والذي وصفه بـ"أغرب مشهد أكشن". 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T15:15+0000
2022-07-01T15:15+0000
أخبار الفنانين في مصر
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ونشر محمد إمام صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" مع العملاق حمد فتحي، والذي يتميز بقوة بنيانه الجسدي وطوله الشاهق.وعلّق إمام على الصورة، قائلا: "استنونى مع بطل مصر حمد فتحى فى أغرب مشهد أكشن.. عمهم".يشار إلى أن فيلم "عمهم" المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل، من بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكي.
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أخبار الفنانين في مصر

محمد إمام يروج لفيلمه الجديد بـ"أغرب مشهد أكشن"

15:15 GMT 01.07.2022
© AFP 2022 / SAMEH SHERIFالفنان المصري عادل إمام وسط أبنائه محمد إمام ورامي إمام
الفنان المصري عادل إمام وسط أبنائه محمد إمام ورامي إمام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / SAMEH SHERIF
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روج الفنان المصري، محمد إمام، لفيلمه الجديد "عمهم"، بصورة خلال تصوير أحد المشاهد، والذي وصفه بـ"أغرب مشهد أكشن".
ونشر محمد إمام صورة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام" مع العملاق حمد فتحي، والذي يتميز بقوة بنيانه الجسدي وطوله الشاهق.
وعلّق إمام على الصورة، قائلا: "استنونى مع بطل مصر حمد فتحى فى أغرب مشهد أكشن.. عمهم".
يشار إلى أن فيلم "عمهم" المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل، من بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وآيتن عامر، ومن تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكي.
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