https://arabic.sputniknews.com/20220701/مدفيديف-يدعو-روسيا-للاعتماد-على-قوتها-فقط-1064508869.html

مدفيديف يدعو روسيا للاعتماد على قوتها فقط

مدفيديف يدعو روسيا للاعتماد على قوتها فقط

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن روسيا في المستقبل المنظور لا يمكنها الاعتماد إلا على قوتها الخاصة، لن يتم رفع العقوبات عنها،... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T14:43+0000

2022-07-01T14:43+0000

2022-07-01T14:43+0000

روسيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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وقال ميدفيديف، خلال اجتماع بشأن إعداد نظام إجراءات لضمان السيادة التكنولوجية للمجال المحلي للبحث والتطوير: "أنتم جميعا تدركون جيدا أن هذا الحصار بالذات، وهذه العقوبات، يمكنكم تسميتها ما تشاؤون، هم لن يرفعوها في المستقبل المنظور. أي، يمكننا الاعتماد فقط على قوانا في الفترات المقبلة المتوقعة، هناك تحد كبير للغاية، وفي هذا العديد من السلبيات، ولكن هناك، على الأرجح، بعض الإيجابيات - على وجه التحديد لأنها قوة دافعة لحلول اختراقات جديدة".كما دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى بذل كل ما في الوسع لاستبدال المعدات المستوردة بمثيلتها المحلية التي لا تقل عنها من حيث الخصائص التقنية. وشدد على ضرورة أن تكون هذه التصاميم أصلية.أضاف مدفيديف "هنا، لدينا الإمكانات، المشكلة الرئيسية، كالعادة، هي العثور على شريك صناعي، في إنشاء عينات متسلسلة، هذه مهمة صعبة نوعاً ما؛ نحتاج إلى تقييم احتياجات المؤسسات الروسية في مثل هذه المعدات، والعمل مع الأخذ بالاعتبار هذه المشكلات".وعلى خلفية تنفيذ العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي، والطيران التجاري الروسي وشركات التكنولوجيا والصناعات.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/ميدفيديف-بشأن-العقوبات-السلطات-الروسية-ليس-لديها-مصالح-في-الخارج-والخسائر-التجارية-ليست-قاتلة-1062920129.html

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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا