https://arabic.sputniknews.com/20220701/مصدر-مطلع-لـسبوتنيك-وزير-الخارجية-الإيراني-يزور-دمشق-غدا-ويلتقي-نظيره-السوري-1064510044.html
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق غدا ويلتقي نظيره السوري
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق غدا ويلتقي نظيره السوري
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور دمشق غدا ويلتقي نظيره السوري فيصل المقداد. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T15:16+0000
2022-07-01T15:16+0000
2022-07-01T15:16+0000
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دمشق - سبوتنيك. كما توقع المصدر أن "يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، عبد اللهيان خلال هذه الزيارة".المصدر قال إن "عبد اللهيان سيناقش مع الجانب السوري المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران
مصدر مطلع لـ"سبوتنيك": وزير الخارجية الإيراني يزور دمشق غدا ويلتقي نظيره السوري
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، عن أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيزور دمشق غدا ويلتقي نظيره السوري فيصل المقداد.
دمشق - سبوتنيك
. كما توقع المصدر أن "يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، عبد اللهيان خلال هذه الزيارة".
المصدر قال إن "عبد اللهيان سيناقش مع الجانب السوري المواضيع ذات الاهتمام المشترك".