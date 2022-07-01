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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220701/مصرع-بطل-العالم-في-بياثلون-الدبابات-بإحدى-المعارك-في-أوكرانيا-1064512631.html
مصرع بطل العالم في بياثلون الدبابات بإحدى المعارك في أوكرانيا
مصرع بطل العالم في بياثلون الدبابات بإحدى المعارك في أوكرانيا
لقي بطل العالم في بياتلون الدبابات، الروسي أليكسي باكوليف، مصرعه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T16:11+0000
2022-07-01T16:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وأفادت صحيفة "غورني ألتاي" الروسية، بأن الرقيب أول أليكسي ألكساندروفيتش باكوليف قتل خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.وبحسب المنشور، فقد أصيب باكوليف بشظية أثناء صد هجوم مضاد، خلال وجوده في طاقم دبابة T-72 وتغطية انسحاب وحداته.ولد أليكسي باكوليف في 26 مايو 1996 في جمهورية ألتاي، جنوبي سيبريا. في عام 2014، خدم في الجيش في يوجنو ساخالينسك، ثم وقع عقدًا. في عام 2017، أصبح بطل العالم في بياثلون الدبابات، وفي عام 2019 فاز بكأس الجيش.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى خلفية ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

مصرع بطل العالم في بياثلون الدبابات بإحدى المعارك في أوكرانيا

16:11 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 16:13 GMT 01.07.2022)
© Sputnik . Kirill Braga / الذهاب إلى بنك الصورالجيش الروسي - سباق الدبابات (بياتلون الدبابات) في الميدان العسكري "برودبوي" في منطقة فولوغورودسك الروسية
الجيش الروسي - سباق الدبابات (بياتلون الدبابات) في الميدان العسكري برودبوي في منطقة فولوغورودسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Kirill Braga
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لقي بطل العالم في بياتلون الدبابات، الروسي أليكسي باكوليف، مصرعه خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأفادت صحيفة "غورني ألتاي" الروسية، بأن الرقيب أول أليكسي ألكساندروفيتش باكوليف قتل خلال العمليات القتالية في أوكرانيا.
وبحسب المنشور، فقد أصيب باكوليف بشظية أثناء صد هجوم مضاد، خلال وجوده في طاقم دبابة T-72 وتغطية انسحاب وحداته.
ولد أليكسي باكوليف في 26 مايو 1996 في جمهورية ألتاي، جنوبي سيبريا. في عام 2014، خدم في الجيش في يوجنو ساخالينسك، ثم وقع عقدًا. في عام 2017، أصبح بطل العالم في بياثلون الدبابات، وفي عام 2019 فاز بكأس الجيش.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وعلى خلفية ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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