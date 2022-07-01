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معظم الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا
معظم الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا
قال ما يقرب من 98% ممن تم إطلاق سراحهم من الأسر الأوكراني إنهم تعرضوا للتعذيب على يد القوميين الأوكرانيين المتطرفين. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T17:40+0000
2022-07-01T17:40+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
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قالت داريا موروزوفا، أمين المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية: "إن أساليب التعذيب شملت الصعق بالكهرباء والضرب والتعذيب بالماء".وأضافت موروزوفا لقناة "روسيا 24": "أكد ما يقرب من 98% من الرجال الذين تم إطلاق سراحهم من الأسر أنهم تعرضوا للتعذيب بطرق مختلفة: تم صعق بعضهم بالتيار الكهربائي، وبعضهم تعرض للضرب المبرح، وتغريق بعضهم الآخر".موروزوفا أشارت إلى أنها تنوي التقدم بطلب إلى المنظمات الدولية بشأن حقيقة التعذيب في الأسر لمقاتلي دونيتسك، مشيرة أنها ستكتب رسائل إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تسجيل هذه الحقائق.كما أكد أحد مقاتلي جمهورية دونيتسك الذي أطلق سراحه من الأسر، سيرغي تولستوي، سوء المعاملة. وبحسب الجندي، فقد ظل مع زملائه معصوبي العينين واليدين، في مرآب لتصليح السيارات أولاً، ثم نُقل إلى كييف. هناك، قام الأمن الأوكراني بتعذيبه بالكهرباء لمدة أربع ساعات.
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العالم, أخبار أوكرانيا

معظم الأسرى المفرج عنهم تعرضوا للتعذيب في أوكرانيا

17:40 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
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قال ما يقرب من 98% ممن تم إطلاق سراحهم من الأسر الأوكراني إنهم تعرضوا للتعذيب على يد القوميين الأوكرانيين المتطرفين.
قالت داريا موروزوفا، أمين المظالم في جمهورية دونيتسك الشعبية: "إن أساليب التعذيب شملت الصعق بالكهرباء والضرب والتعذيب بالماء".
وأضافت موروزوفا لقناة "روسيا 24": "أكد ما يقرب من 98% من الرجال الذين تم إطلاق سراحهم من الأسر أنهم تعرضوا للتعذيب بطرق مختلفة: تم صعق بعضهم بالتيار الكهربائي، وبعضهم تعرض للضرب المبرح، وتغريق بعضهم الآخر".
موروزوفا أشارت إلى أنها تنوي التقدم بطلب إلى المنظمات الدولية بشأن حقيقة التعذيب في الأسر لمقاتلي دونيتسك، مشيرة أنها ستكتب رسائل إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تسجيل هذه الحقائق.
كما أكد أحد مقاتلي جمهورية دونيتسك الذي أطلق سراحه من الأسر، سيرغي تولستوي، سوء المعاملة. وبحسب الجندي، فقد ظل مع زملائه معصوبي العينين واليدين، في مرآب لتصليح السيارات أولاً، ثم نُقل إلى كييف. هناك، قام الأمن الأوكراني بتعذيبه بالكهرباء لمدة أربع ساعات.
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