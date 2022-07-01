https://arabic.sputniknews.com/20220701/ممثل-روسيا-في-بروكسل-لا-خوف-من-عقوبات-محتملة-على-صادرات-الذهب-الروسي-1064513409.html

ممثل روسيا في بروكسل: لا خوف من عقوبات محتملة على صادرات الذهب الروسي

ممثل روسيا في بروكسل: لا خوف من عقوبات محتملة على صادرات الذهب الروسي

رأى ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، اليوم الجمعة، أنه لا ينبغي لأحد أن يخاف من العقوبات المحتملة ضد روسيا فيما يتعلق بصادرات الذهب. 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T16:31+0000

2022-07-01T16:31+0000

2022-07-01T16:31+0000

روسيا

اقتصاد

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال تشيجوف في مقابلة معه على قناة "روسيا-24": "الذهب سلعة رمزية، ولكن في الحقيقة، الصادرات التي حدثت في السنوات الأخيرة من بلادنا كانت عند الحد الأدنى".وأضاف: "الخوف من أن تؤثر بعض القرارات المتعلقة بالذهب الروسي بشكل كبير على الاقتصاد الروسي سيكون مبالغة واضحة".وقبل بضعة أيام، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على استيراد الذهب الروسي إلى البلاد، باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، أو رهنًا بترخيص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.وفي وقت سابق، أعلنت جميع دول مجموعة السبع في بيان مشترك أنها "ستقطع" روسيا عن المشاركة في الأسواق العالمية وتحد من دخلها، بما في ذلك من الذهب.وأوضحت الخزانة الأمريكية أن تلك العقوبات تأتي تماشيا مع إعلان قادة مجموعة السبع خلال قمتهم الأخيرة مواصلة فرض عقوبات على روسيا؛ بحيث "ستقطع" روسيا عن المشاركة في الأسواق العالمية وتقليص دخلها، بما في ذلك من الذهب.وتعد هذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة العقوبات الأمريكية ضد روسيا بهدف الضغط عليها لوقف عمليتها العسكرية التي أطلقتها منذ 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/اليونيسكو-تدرج-طبقا-أوكرانيا-في-التراث-الثقافي-غير-المادي-1064501138.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, اقتصاد, العالم