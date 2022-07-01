https://arabic.sputniknews.com/20220701/ميلان-يعلن-تجديد-عقد-أسطورته-مالديني-لموسمين-1064521414.html
ميلان يعلن تجديد عقد أسطورته مالديني لموسمين
ميلان يعلن تجديد عقد أسطورته مالديني لموسمين
أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد أسطورته باولو مالديني في مركز المدير التقني للنادي لمدة عامين. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T22:47+0000
2022-07-01T22:47+0000
2022-07-01T22:47+0000
الدوري الإيطالي
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وكانت أثيرت الفترة الماضية تكهنات حول مستقبله مع ميلان، خاصة بعد انتهاء تعاقده مع الفريق أمس الخميس.وقال ميلان في بيان رسمي عبر حسابه بتويتر، "يسر نادي ميلان أن يعلن تجديد عقد المدير التقني باولو مالديني والمدير الرياضي فريدريك ماسارا لمدة عامين إضافيين".وأضاف، "هذا التجديد يسلط الضوء على أهمية استمرار نمو النادي على جميع الأصعدة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الدوري الإيطالي
ميلان يعلن تجديد عقد أسطورته مالديني لموسمين
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أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد أسطورته باولو مالديني في مركز المدير التقني للنادي لمدة عامين.
وكانت أثيرت الفترة الماضية تكهنات حول مستقبله مع ميلان، خاصة بعد انتهاء تعاقده مع الفريق أمس الخميس.
وقال ميلان في بيان رسمي عبر حسابه بتويتر، "يسر نادي ميلان أن يعلن تجديد عقد المدير التقني باولو مالديني
والمدير الرياضي فريدريك ماسارا لمدة عامين إضافيين".
وأضاف، "هذا التجديد يسلط الضوء على أهمية استمرار نمو النادي على جميع الأصعدة".