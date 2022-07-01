https://arabic.sputniknews.com/20220701/نتنياهو-ومناورات-الفرصة-الأخيرة-تعقيدات-السياسة-ومغازلات-دافعي-الضرائب-1064499943.html

نتنياهو ومناورات الفرصة الأخيرة... تعقيدات السياسة ومغازلات دافعي الضرائب

نتنياهو ومناورات الفرصة الأخيرة... تعقيدات السياسة ومغازلات دافعي الضرائب

مع تنحي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، وحل الكنيست، والدعوة إلى انتخابات جديدة، عاد رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو إلى الواجهة، وهو الذي كان... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T12:03+0000

2022-07-01T12:03+0000

2022-07-01T12:03+0000

بنيامين نتنياهو

أخبار إسرائيل اليوم

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عودة نتنياهو هذه المرة فرضتها تعقيدات السياسة وتشابكاتها، أضيف لها عنصر ثان هو ما يشعر به دافعوا الضرائب الإسرائيليين من أزمات معيشية يصر نتنياهو على مغازلتهم بها، وفقا لرويترز، وتضخيمها في كل فرصة تسنح له، واستعراض "عضلاته" في قدرته على حلها.العناصر الثلاثة، يملك فيهما نتنياهو ثقة قطاع عريض من الإسرائيليين، والتي تم ترجمتها من خلال عدد من الاستطلاعات التي أظهرت قدرة نتنياهو على العودة مرة أخرى من خلال تلك النوافذ التي يصر على فتحها من حين لآخر.وعلى مستوى تكتل الليكود أظهرت استطلاعات الرأي تدرجا في كسبه أرضا جديدة كل يوم على حساب تكتلات أخرى، ففي حين خرج الأربعاء الماضي استطلاع يؤكد حصوله على 58 مقعدا دون أن يحقق الأغلبية، ذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن أحدث استطلاع رأي، يؤكد إمكانية حصول التكتل الذي يقوده نتنياهو على 63 مقعدا في الكنيست، وهو ما سيمكنه من تشكيل الحكومة بأريحية كبيرة.إذا ربما يعود نتنياهو من الباب الواسع، لكن الأمر لا يخلو من منغصات، تفرضها الحالة القضائية التي أصبح فيها رئيس الوزراء الأسبق متهما بقضايا خيانة أمانة ورشوة واستغلال سلطات وغيرها.ومن ذلك ما يمكن أن يحدث من تحالفات ربما يتم التبييت لها بليل لمنع الليكود من السيطرة، وكل تلك الأمور واردة ومتصورة ومقبولة في عالم السياسة... كل ما علينا أن ننتظر لنرى.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/حل-الكنيست-لماذا-فشل-بينيت-وهل-يتولى-نتنياهو-الحكومة-وما-موقف-القوائم-العربية-1064008537.html

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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم