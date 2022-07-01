https://arabic.sputniknews.com/20220701/نيويورك-تايمز-لتصدير-القمح-أوكرانيا-ليست-بحاجة-إلى-أسلحة-غربية-1064499878.html

نيويورك تايمز: لتصدير القمح أوكرانيا ليست بحاجة إلى أسلحة غربية

نيويورك تايمز: لتصدير القمح أوكرانيا ليست بحاجة إلى أسلحة غربية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم أمس الخميس، أن السلطات الأوكرانية تصر على فكرة أنه من أجل الحصول على إمدادات مستمرة من الحبوب، تحتاج إلى الإمداد بالأسلحة التي... 01.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-01T12:07+0000

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وبحسب الصحيفة، قال النائب والمفاوض الأوكراني روستيم أوميروف إن البلاد تستعد للمفاوضات في تركيا بشأن رفع الحصار عن ميناء أوديسا، لكن الإمداد بالأسلحة البحرية فقط هو الذي يمكن أن يصبح ضمانة فعالة للأمن. وقال أوميروف:وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أمس يوم الخميس، إن "القوات المسلحة الروسية، من خلال سحب حاميتها من جزيرة زمييني، أثبتت للمجتمع الدولي أن روسيا لا تتدخل في جهود الأمم المتحدة لتنظيم ممر إنساني لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا".ووفقا له، فإن مثل هذا القرار لن يسمح لكييف بالمضاربة حول موضوع أزمة الغذاء الوشيكة، في إشارة إلى استحالة تصدير الحبوب بسبب سيطرة روسيا الكاملة على الجزء الشمال الغربي من البحر الأسود. قال أليكسي غروموف، نائب رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم الخميس، إن أوكرانيا تخطط لفرض سيطرة فعلية على جزيرة زمييني. ومع ذلك، بعد بوقت قصير، قالت رئيسة المركز الصحفي للقيادة العملياتية "الجنوبية" بوزارة الدفاع الأوكرانية، ناتاليا جومينيوك، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن أوكرانيا لم تكن تنوي احتلال جزيرة زمييني بعد.

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