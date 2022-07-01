https://arabic.sputniknews.com/20220701/هيئة-حماية-المستهلك-الروسية-ترفع-جميع-القيود-المفروضة-بسبب-الجائحة-1064479368.html
هيئة حماية المستهلك الروسية ترفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا
هيئة حماية المستهلك الروسية ترفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا
أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية رفع القيود المفروضة بسبب الوباء بما في ذلك نظام الكمامة وعمل المطاعم ليلا. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T06:26+0000
2022-07-01T06:26+0000
2022-07-01T06:26+0000
فيروس كورونا
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وبحسب البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للوكالة والذي جاء فيه: "بسبب الانخفاض المستمر في عدد الإصابات، تعلق هيئة حماية المستهلك القيود المفروضة سابقا، بما في ذلك نظام الكمامة، وحظر تقديم الطعام في الليل، وعدد من الإجراءات الأخرى".على مدار الأشهر الأربعة الماضية، شهدت روسيا انخفاضا ثابتا في شدة عملية تفشي وباء "كوفيد-19". وشددت الوزارة على أنه في الوقت نفسه، إذا ساء الوضع مع "كوفيد-19، يمكن استئناف الإجراءات التقييدية. وقالت الخدمة الصحفية إنه "وفقا لقرار كبير أطباء الصحة في روسيا، يتم الحفاظ على إجراءات مكافحة الوباء للكشف عن الحالات في الوقت المناسب واتخاذ تدابير لضمان مراقبة عملية الوباء".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فيروس كورونا
هيئة حماية المستهلك الروسية ترفع جميع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا
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أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية رفع القيود المفروضة بسبب الوباء بما في ذلك نظام الكمامة وعمل المطاعم ليلا.
وبحسب البيان الذي نشرته الخدمة الصحفية للوكالة والذي جاء فيه: "بسبب الانخفاض المستمر في عدد الإصابات، تعلق هيئة حماية المستهلك القيود المفروضة سابقا، بما في ذلك نظام الكمامة، وحظر تقديم الطعام في الليل، وعدد من الإجراءات الأخرى".
على مدار الأشهر الأربعة الماضية، شهدت روسيا انخفاضا ثابتا
في شدة عملية تفشي وباء "كوفيد-19".
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي انخفض بأكثر من 64 مرة عن الحد الأقصى في منتصف فبراير/شباط وهو في أدنى مستوى له منذ بداية الوباء.
وشددت الوزارة على أنه في الوقت نفسه، إذا ساء الوضع مع "كوفيد-19، يمكن استئناف الإجراءات التقييدية.
وقالت الخدمة الصحفية إنه "وفقا لقرار كبير أطباء الصحة في روسيا، يتم الحفاظ على إجراءات مكافحة الوباء للكشف عن الحالات في الوقت المناسب واتخاذ تدابير لضمان مراقبة عملية الوباء".