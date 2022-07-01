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وزارة الخارجية الفنلندية: نؤمن بعودة الثقة في العلاقات مع روسيا
وزارة الخارجية الفنلندية: نؤمن بعودة الثقة في العلاقات مع روسيا
قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الجمعة، إن الثقة في العلاقات مع روسيا ستتم استعادتها بالتأكيد، وفقًا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T08:18+0000
2022-07-01T08:18+0000
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وركز وزير الخارجية على الوضع الهادئ على الحدود بين البلدين. وأضاف الدبلوماسي أن السفارة الفنلندية في موسكو تواصل العمل بشكل طبيعي.واختتم حديثه قائلاً: "أنا مقتنع بأن هذه الثقة ستعود يومًا ما، لكن من الصعب جدًا تحديد كيف ومتى".في وقت سابق، قال وزيرة الخارجية الفنلندي إن البلاد لا ترى ضرورة لاستضافة وحدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب.
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العالم, فنلندا, روسيا

وزارة الخارجية الفنلندية: نؤمن بعودة الثقة في العلاقات مع روسيا

08:18 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeevعلما روسيا والاتحاد الأوروبي
علما روسيا والاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Vladimir Sergeev
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قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، اليوم الجمعة، إن الثقة في العلاقات مع روسيا ستتم استعادتها بالتأكيد، وفقًا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية.
وركز وزير الخارجية على الوضع الهادئ على الحدود بين البلدين. وأضاف الدبلوماسي أن السفارة الفنلندية في موسكو تواصل العمل بشكل طبيعي.
وشدد هافيستو على أنه بعد بدء العملية الروسية الخاصة اختفت الثقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لاستعادتها.
واختتم حديثه قائلاً: "أنا مقتنع بأن هذه الثقة ستعود يومًا ما، لكن من الصعب جدًا تحديد كيف ومتى".
في وقت سابق، قال وزيرة الخارجية الفنلندي إن البلاد لا ترى ضرورة لاستضافة وحدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في المستقبل القريب.
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