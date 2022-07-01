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وزارة الدفاع: البحرية البلغارية تزيل لغما في البحر الأسود
وزارة الدفاع: البحرية البلغارية تزيل لغما في البحر الأسود
أعلن وزير الدفاع البلغاري دراغومير زاكوف أن البحرية البلغارية أزالت لغما في البحر الأسود. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T06:24+0000
2022-07-01T06:24+0000
بلغاريا
البحر الأسود
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وقال الوزير على الهواء عبر التلفزيون الوطني البلغاري إن سفينة تجارية رصدت اللغم قبالة سواحل بلغاريا بالقرب من مصب نهر كامتشيا. يصب نهر كامتشيا في البحر الأسود على بعد 25 كيلومترًا جنوبي فارنا.وأشار زاكوف إلى أنه لا يوجد خطر حاليًا على الشحن في المنطقة.
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بلغاريا, البحر الأسود

وزارة الدفاع: البحرية البلغارية تزيل لغما في البحر الأسود

06:24 GMT 01.07.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko / الذهاب إلى بنك الصورمراكب في البحر الأسود في بالاكلافا، القرم
مراكب في البحر الأسود في بالاكلافا، القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
© Sputnik . Alexey Malgavko
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أعلن وزير الدفاع البلغاري دراغومير زاكوف أن البحرية البلغارية أزالت لغما في البحر الأسود.
وقال الوزير على الهواء عبر التلفزيون الوطني البلغاري إن سفينة تجارية رصدت اللغم قبالة سواحل بلغاريا بالقرب من مصب نهر كامتشيا. يصب نهر كامتشيا في البحر الأسود على بعد 25 كيلومترًا جنوبي فارنا.
وأشار زاكوف إلى أنه لا يوجد خطر حاليًا على الشحن في المنطقة.
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