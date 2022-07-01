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https://arabic.sputniknews.com/20220701/وزير-إيراني-استضافتنا-لمشجعي-موندیال-قطر-2022-فرصة-لمنع-تمرير-مخطط-الـإيرانوفوبيا-1064495292.html
وزير إيراني: استضافتنا لمشجعي موندیال قطر 2022 فرصة لمنع تمرير مخطط الـ"إيرانوفوبيا"
وزير إيراني: استضافتنا لمشجعي موندیال قطر 2022 فرصة لمنع تمرير مخطط الـ"إيرانوفوبيا"
قال عزت الله ضرغامي، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، اليوم الجمعة، إن استضافة بلاده مشجعي كرة القدم العالميين في مونديال قطر 2022 تعد... 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T10:24+0000
2022-07-01T10:25+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن ضرغامي أن هناك فرصة ذهبية أتيحت لبلاده باستضافة مشجعي كرة القدم العالميين في مونديال قطر 2022، بهدف مواجهة مخطط التخويف من إيران على المستوى العالمي.وأكد عزت الله ضرغامي أن "لدى بلاده العديد من المشاريع المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من حضور مشجعي كأس العالم لكرة القدم بجزيرتي كيش وقشم جنوبي إيران، بينما العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها غير راضين عن استضافة إيران للمشجعين".وشدد ضرغامي على أن "أعداء إيران يقفون وراء تشويه صورة إيران عبر نشر مزاعم كاذبة وإعلان أن إيران ليست بیئة آمنة للسياح الأجانب وليس لديها القدرة اللازمة لضمان أمنهم".أعلن بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في السابع من الشهر الماضي، استعداد بلاده لإيفاد كوادر إلى مونديال قطر 2022.وأفادت وكالة إرنا بأن تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال اللقاء الذي عقد بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الهلال الأحمر الإيراني.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر: "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/وزارة-الرياضة-الإيرانية-تدشن-قسما-خاصا-بمونديال-قطر-2022-1061424010.html
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أخبار قطر اليوم, إيران, أخبار العالم العربي

وزير إيراني: استضافتنا لمشجعي موندیال قطر 2022 فرصة لمنع تمرير مخطط الـ"إيرانوفوبيا"

10:24 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 01.07.2022)
© Sputnikالمنتخبات المتأهلة لكأس العالم "قطر 2022"
المنتخبات المتأهلة لكأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2022
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قال عزت الله ضرغامي، وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، اليوم الجمعة، إن استضافة بلاده مشجعي كرة القدم العالميين في مونديال قطر 2022 تعد فرصة ذهبیة لمنع تمرير مخطط الأعداء للتخويف من إيران، الـ"إيرانوفوبيا".
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن ضرغامي أن هناك فرصة ذهبية أتيحت لبلاده باستضافة مشجعي كرة القدم العالميين في مونديال قطر 2022، بهدف مواجهة مخطط التخويف من إيران على المستوى العالمي.
وأكد عزت الله ضرغامي أن "لدى بلاده العديد من المشاريع المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من حضور مشجعي كأس العالم لكرة القدم بجزيرتي كيش وقشم جنوبي إيران، بينما العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها غير راضين عن استضافة إيران للمشجعين".
ملعب 974 أحد ملاعب كأس العالم في قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2022
وزارة الرياضة الإيرانية تدشن قسما خاصا بمونديال قطر 2022
20 أبريل, 17:29 GMT
وشدد ضرغامي على أن "أعداء إيران يقفون وراء تشويه صورة إيران عبر نشر مزاعم كاذبة وإعلان أن إيران ليست بیئة آمنة للسياح الأجانب وليس لديها القدرة اللازمة لضمان أمنهم".
أعلن بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، في السابع من الشهر الماضي، استعداد بلاده لإيفاد كوادر إلى مونديال قطر 2022.
وأفادت وكالة إرنا بأن تصريحات المسؤول الإيراني جاءت خلال اللقاء الذي عقد بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الهلال الأحمر الإيراني.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أصدر توجيهات خاصة إلى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، بشأن بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إقامتها في قطر، شتاء العام الجاري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي في تغريدة على تويتر: "بعد زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة إلى قطر، أصدر توجيهاته للنائب الأول بتشكيل مجموعة عمل خاصة لزيادة التآزر والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من أجل الاستفادة بشكل أكبر من الإمكانات السياحية والاقتصادية لإقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر".
ووقعت قطر وإيران اتفاقية ثنائية في مجال الطيران تسمح بربط إقليم الدوحة لمعلومات الطيران مع إقليم معلومات الطيران في إيران، كما أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية بناء نفق تحت البحر بين البلدين.
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