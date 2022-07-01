https://arabic.sputniknews.com/20220701/وسائل-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يعمل-على-عقوبات-جديدة-تستهدف-الذهب-الروسي-1064499512.html
وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يعمل على عقوبات جديدة تستهدف الذهب الروسي
وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يعمل على عقوبات جديدة تستهدف الذهب الروسي
يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على الذهب الروسي، حسبما أوردته وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع. 01.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-01T11:44+0000
2022-07-01T11:44+0000
2022-07-01T11:45+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وقالت الوكالة في بيان إن الاتحاد الأوروبي يعمل على عقوبات جديدة تستهدف الذهب الروسي.قبل أيام قليلة، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على استيراد الذهب الروسي إلى البلاد، باستثناء ما ينص عليه القانون، أو في ظل وجود ترخيص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) . وقبل ذلك، أعلنت جميع دول مجموعة السبع في بيان مشترك أنها "ستقطع" روسيا عن المشاركة في الأسواق العالمية وتحد من دخلها، بما في ذلك من الذهب.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يعمل على عقوبات جديدة تستهدف الذهب الروسي
11:44 GMT 01.07.2022 (تم التحديث: 11:45 GMT 01.07.2022) تابعنا عبر
يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على الذهب الروسي، حسبما أوردته وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع.
قبل أيام قليلة، فرضت الولايات المتحدة حظرًا على استيراد الذهب الروسي إلى البلاد، باستثناء ما ينص عليه القانون، أو في ظل وجود ترخيص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) . وقبل ذلك، أعلنت جميع دول مجموعة السبع في بيان مشترك أنها "ستقطع" روسيا عن المشاركة في الأسواق العالمية وتحد من دخلها، بما في ذلك من الذهب.