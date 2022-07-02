عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220702/أبشر-السعودي-لمستخدميه-8-جهات-لا-يمكنك-حجز-موعد-فيها-إلا-بعد-شهر-من-الموعد-السابق-1064530666.html
"أبشر" السعودي لمستخدميه: 8 جهات لا يمكنك حجز موعد فيها إلا بعد شهر من الموعد السابق
"أبشر" السعودي لمستخدميه: 8 جهات لا يمكنك حجز موعد فيها إلا بعد شهر من الموعد السابق
كشف تطبيق "أبشر" السعودي عن عدم قدرة مستخدميه على حجز موعد لدى الجهات المشمولة بـ"خدمة المواعيد"، إلا بعد مرور شهر كامل على آخر موعد قاموا بحجزه. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T10:50+0000
2022-07-02T10:50+0000
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1048330083_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5d8658c8e8b2e6ce9b81046fbe922210.jpg
ووفقا لما نشره تطبيق أبشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد طرح أسئلة قال إنها أبرز ما يسأل عنه مستخدموا التطبيق، مقدما إجابات عنها.وفي إجابته عن السؤال الثاني وهو: "عند حجز موعد في المرور ظهرت لي رسالة تقول: يجب حجز موعد جديد بعد 30 يوما" ما السبب؟.يشار إلى أن "خدمة المواعيد" هي إحدى خدمات تطبيق أبشر السعودي، وتتيح لمستخدميها من المواطنين والمقيمين حجز موعد بفروع تلك الجهات الـ8 المحددة فيها، من أجل الاستفادة من خدمات تلك الجهات.وتشمل "خدمة المواعيد" على تطبيق أبشر عددا من المميزات، منها "حجز موعد جديد، التحديث على موعد حالي، الإطلاع، أو طباعة موعد حالي، إلغاء موعد حالي".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1048330083_85:0:1222:853_1920x0_80_0_0_a34d8a5a9a708a1acd1fe4f03de43e32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السعودية اليوم

"أبشر" السعودي لمستخدميه: 8 جهات لا يمكنك حجز موعد فيها إلا بعد شهر من الموعد السابق

10:50 GMT 02.07.2022
CC0 / pixabay.com / هاتف ذكي
هاتف ذكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبرTelegram
كشف تطبيق "أبشر" السعودي عن عدم قدرة مستخدميه على حجز موعد لدى الجهات المشمولة بـ"خدمة المواعيد"، إلا بعد مرور شهر كامل على آخر موعد قاموا بحجزه.
ووفقا لما نشره تطبيق أبشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد طرح أسئلة قال إنها أبرز ما يسأل عنه مستخدموا التطبيق، مقدما إجابات عنها.
وفي إجابته عن السؤال الثاني وهو: "عند حجز موعد في المرور ظهرت لي رسالة تقول: يجب حجز موعد جديد بعد 30 يوما" ما السبب؟.

فأجاب التطبيق: لأن النظام لا يسمح بحجز موعد جديد إلا بعد مرور شهر كامل على آخر موعد قام المستخدم بحجزه لدى الجهة نفسها، مشيرا إلى أن هذا الأمر مع كل الجهات المشمولة في "خدمة المواعيد".

يشار إلى أن "خدمة المواعيد" هي إحدى خدمات تطبيق أبشر السعودي، وتتيح لمستخدميها من المواطنين والمقيمين حجز موعد بفروع تلك الجهات الـ8 المحددة فيها، من أجل الاستفادة من خدمات تلك الجهات.
وتشمل "خدمة المواعيد" على تطبيق أبشر عددا من المميزات، منها "حجز موعد جديد، التحديث على موعد حالي، الإطلاع، أو طباعة موعد حالي، إلغاء موعد حالي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала