https://arabic.sputniknews.com/20220702/أبشر-السعودي-لمستخدميه-8-جهات-لا-يمكنك-حجز-موعد-فيها-إلا-بعد-شهر-من-الموعد-السابق-1064530666.html
"أبشر" السعودي لمستخدميه: 8 جهات لا يمكنك حجز موعد فيها إلا بعد شهر من الموعد السابق
"أبشر" السعودي لمستخدميه: 8 جهات لا يمكنك حجز موعد فيها إلا بعد شهر من الموعد السابق
كشف تطبيق "أبشر" السعودي عن عدم قدرة مستخدميه على حجز موعد لدى الجهات المشمولة بـ"خدمة المواعيد"، إلا بعد مرور شهر كامل على آخر موعد قاموا بحجزه. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T10:50+0000
2022-07-02T10:50+0000
2022-07-02T10:50+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لما نشره تطبيق أبشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد طرح أسئلة قال إنها أبرز ما يسأل عنه مستخدموا التطبيق، مقدما إجابات عنها.وفي إجابته عن السؤال الثاني وهو: "عند حجز موعد في المرور ظهرت لي رسالة تقول: يجب حجز موعد جديد بعد 30 يوما" ما السبب؟.يشار إلى أن "خدمة المواعيد" هي إحدى خدمات تطبيق أبشر السعودي، وتتيح لمستخدميها من المواطنين والمقيمين حجز موعد بفروع تلك الجهات الـ8 المحددة فيها، من أجل الاستفادة من خدمات تلك الجهات.وتشمل "خدمة المواعيد" على تطبيق أبشر عددا من المميزات، منها "حجز موعد جديد، التحديث على موعد حالي، الإطلاع، أو طباعة موعد حالي، إلغاء موعد حالي".
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
"أبشر" السعودي لمستخدميه: 8 جهات لا يمكنك حجز موعد فيها إلا بعد شهر من الموعد السابق
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كشف تطبيق "أبشر" السعودي عن عدم قدرة مستخدميه على حجز موعد لدى الجهات المشمولة بـ"خدمة المواعيد"، إلا بعد مرور شهر كامل على آخر موعد قاموا بحجزه.
ووفقا لما نشره تطبيق أبشر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد طرح أسئلة
قال إنها أبرز ما يسأل عنه مستخدموا التطبيق، مقدما إجابات عنها.
وفي إجابته عن السؤال الثاني وهو: "عند حجز موعد في المرور ظهرت لي رسالة تقول: يجب حجز موعد جديد بعد 30 يوما" ما السبب؟.
فأجاب التطبيق: لأن النظام لا يسمح بحجز موعد جديد إلا بعد مرور شهر كامل على آخر موعد قام المستخدم بحجزه لدى الجهة نفسها، مشيرا إلى أن هذا الأمر مع كل الجهات المشمولة في "خدمة المواعيد".
يشار إلى أن "خدمة المواعيد" هي إحدى خدمات تطبيق أبشر السعودي، وتتيح لمستخدميها من المواطنين والمقيمين حجز موعد بفروع تلك الجهات الـ8 المحددة فيها، من أجل الاستفادة من خدمات تلك الجهات.
وتشمل "خدمة المواعيد" على تطبيق أبشر
عددا من المميزات، منها "حجز موعد جديد، التحديث على موعد حالي، الإطلاع، أو طباعة موعد حالي، إلغاء موعد حالي".