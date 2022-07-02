https://arabic.sputniknews.com/20220702/أوزبكستان-تعلن-حالة-الطوارئ-في-إقليم-كاراكالباكستان-الذاتي-الحكم-بسبب-أعمال-شغب-1064553599.html
أوزبكستان تعلن حالة الطوارئ في إقليم كاراكالباكستان الذاتي الحكم بسبب أعمال شغب
أوزبكستان تعلن حالة الطوارئ في إقليم كاراكالباكستان الذاتي الحكم بسبب أعمال شغب
أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوئيف، اليوم السبت، حالة الطوارئ لمدة شهر في إقليم كاراكالباكستان الذاتي الحكم غربي البلاد، بسبب أعمال شغب وتخريب قام بها محتجون... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T19:14+0000
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طشقند - سبوتنيك. ونشرت رئاسة أوزبكستان مرسومًا رئاسيا جاء فيه: "تعلن حالة الطوارئ في جمهورية كاراكالباكستان من الساعة 00:01 صباحا في 3 تموز/يوليو 2022 حتى الساعة 00:00 صباحًا في 2 آب/أغسطس 2022".وقال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوئيف، الذي وصل إلى عاصمة جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي، مدينة نوكوس، اليوم السبت، إن مشروع قانون التعديلات على دستور أوزبكستان سيتم الانتهاء منه بعد مناقشة على مستوى البلاد، وبعد ذلك سيتم تقديمه للاستفتاء.وكانت السلطات في أوزبكستان قد أكدت اعتقال محتجين، قالت إنهم حالوا الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.وقالت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، اليوم السبت، إن منظمي الاحتجاجات الجماهيرية، الذين يُزعم أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في المنطقة، قد تم اعتقالهم.وكانت احتجاجات قد انطلقت، أمس الجمعة، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدوّن محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/رئيس-أوزبكستان-سيتم-تقديم-مشروع-القانون-الدستوري-للاستفتاء-بعد-الانتهاء-من-المناقشة-1064549885.html
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العالم, أخبار أوزبكستان الآن
أوزبكستان تعلن حالة الطوارئ في إقليم كاراكالباكستان الذاتي الحكم بسبب أعمال شغب
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أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوئيف، اليوم السبت، حالة الطوارئ لمدة شهر في إقليم كاراكالباكستان الذاتي الحكم غربي البلاد، بسبب أعمال شغب وتخريب قام بها محتجون على مقترح بتعديل دستوري يعتبرونه محاولة من الرئيس إلى تجريد الإقليم من حكمه الذاتي.
طشقند - سبوتنيك. ونشرت رئاسة أوزبكستان مرسومًا رئاسيا جاء فيه: "تعلن حالة الطوارئ في جمهورية كاراكالباكستان من الساعة 00:01 صباحا في 3 تموز/يوليو 2022 حتى الساعة 00:00 صباحًا في 2 آب/أغسطس 2022".
وقال رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوئيف، الذي وصل إلى عاصمة جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي
، مدينة نوكوس، اليوم السبت، إن مشروع قانون التعديلات على دستور أوزبكستان سيتم الانتهاء منه بعد مناقشة على مستوى البلاد، وبعد ذلك سيتم تقديمه للاستفتاء.
وكانت السلطات في أوزبكستان قد أكدت اعتقال محتجين، قالت إنهم حالوا الاستيلاء على السلطة في منطقة كاراكالباكستان.
وقالت السلطات في نوكوس، عاصمة كاراكالباكستان، اليوم السبت، إن منظمي الاحتجاجات
الجماهيرية، الذين يُزعم أنهم حاولوا الاستيلاء على السلطة في المنطقة، قد تم اعتقالهم.
وكانت احتجاجات قد انطلقت، أمس الجمعة، في منطقة السوق المركزية بـ "نوكوس"، طالبت بالإفراج عن مدوّن محلي دعا إلى الاحتجاج على التعديلات الدستورية.