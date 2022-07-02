https://arabic.sputniknews.com/20220702/إسرائيل-تعترض-3-طائرات-مسيرة-لـحزب-الله-كانت-في-طريقها-لمنصة-الغاز-كاريش-وغانتس-يتوعد-1064551313.html

إسرائيل تعترض 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش"... وغانتس يتوعد

إسرائيل تعترض 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش"... وغانتس يتوعد

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T17:37+0000

2022-07-02T17:37+0000

2022-07-02T17:37+0000

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بيني غانتس

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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "طائرات وسفينة صواريخ إسرائيلية نجحت اليوم في اعتراض 3 طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة إسرائيل".وأشار أدرعي إلى أنه "من التحقيق الأولي يتضح أن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط".وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "أنظمة الرصد والإنذار الإسرائيلية تصرفت بحسب المطلوب تطبيقا لرؤية الدفاع الجوي المتعدد الأبعاد بأفضل الطرق وبتفعيل مهني وناجح للمقاتلين في البحر والجو".ونشرت القناة العبرية الـ 12 لقطات فيديو للحظات إطلاق المقاتلات الإسرائيلية نيران المدفعية أو الصواريخ المضادة للطائرات المسيرة، التي رأت أنها تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، كانت في طريقها إلى منصة الغاز "كاريش".ومن جانبه، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، "حزب الله" اللبناني، بأنه "يقوض" قدرة لبنان على التوصل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع بلاده، وذلك في أعقاب اعتراض الجيش الإسرائيلي لمسيرات تابعة للحزب تم تسييرها من الأراضي اللبنانية نحو حقل "كاريش" للغاز الواقع في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع لبنان.ونشر بيني غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن "دولة إسرائيل مستعدة للدفاع عن بنيتها التحتية ضد أي تهديد"، مضيفا: "يقوّض تنظيم حزب الله الإرهابي قدرة الدولة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية، وهو أمر أساسي للاقتصاد اللبناني ومواطنيه".

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أخبار العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس