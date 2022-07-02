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إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر حادثة إطلاق نار جديدة في شيكاغو الأمريكية
إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر حادثة إطلاق نار جديدة في شيكاغو الأمريكية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إصابة أربعة أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في ولاية شيكاغو شرقي البلاد. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T07:07+0000
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أصيب أربعة أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي شيكاغو" نقلا عن بيان الشرطة.وجاء في البيان: "الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، وأصيب أربعة أشخاص نتيجة إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة غارفيلد بارك".وفقا للشرطة، كان الجاني رجلا في الأربعينيات من عمره. حتى الآن، لم تتمكن الشرطة من احتجازه.
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العالم

إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر حادثة إطلاق نار جديدة في شيكاغو الأمريكية

07:07 GMT 02.07.2022
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© MARK HOFFMAN
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إصابة أربعة أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في ولاية شيكاغو شرقي البلاد.
أصيب أربعة أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي شيكاغو" نقلا عن بيان الشرطة.
وجاء في البيان: "الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، وأصيب أربعة أشخاص نتيجة إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة غارفيلد بارك".
وفقا للشرطة، كان الجاني رجلا في الأربعينيات من عمره. حتى الآن، لم تتمكن الشرطة من احتجازه.
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