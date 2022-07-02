https://arabic.sputniknews.com/20220702/إصابة-4-أشخاص-على-الأقل-إثر-حادثة-إطلاق-نار-جديدة-في-شيكاغو-الأمريكية-1064524199.html
إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر حادثة إطلاق نار جديدة في شيكاغو الأمريكية
إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر حادثة إطلاق نار جديدة في شيكاغو الأمريكية
أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إصابة أربعة أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في ولاية شيكاغو شرقي البلاد. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T07:07+0000
2022-07-02T07:07+0000
2022-07-02T07:07+0000
العالم
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أصيب أربعة أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي شيكاغو" نقلا عن بيان الشرطة.وجاء في البيان: "الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، وأصيب أربعة أشخاص نتيجة إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة غارفيلد بارك".وفقا للشرطة، كان الجاني رجلا في الأربعينيات من عمره. حتى الآن، لم تتمكن الشرطة من احتجازه.
https://arabic.sputniknews.com/20220625/النرويج-مقتل-شخصين-وإصابة-آخرين-إثر-إطلاق-نار-داخل-ملهى-ليلي-بالعاصمة-أوسلو-1064173223.html
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العالم
إصابة 4 أشخاص على الأقل إثر حادثة إطلاق نار جديدة في شيكاغو الأمريكية
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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، إصابة أربعة أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في ولاية شيكاغو شرقي البلاد.
أصيب أربعة أشخاص على الأقل إثر إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة "إن بي سي شيكاغو"
نقلا عن بيان الشرطة.
وجاء في البيان: "الشرطة تحقق في ملابسات الحادث، وأصيب أربعة أشخاص نتيجة إطلاق النار الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة في منطقة غارفيلد بارك".
وفقا للشرطة، كان الجاني رجلا في الأربعينيات من عمره. حتى الآن، لم تتمكن الشرطة من احتجازه.