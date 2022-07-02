https://arabic.sputniknews.com/20220702/إصابة-4-جنود-بانفجار-استهدف-دورية-عسكرية-في-تعز-باليمن-1064559513.html

إصابة 4 جنود بانفجار استهدف دورية عسكرية في تعز باليمن

إصابة 4 جنود بانفجار استهدف دورية عسكرية في تعز باليمن

أصيب أربعة جنود يمنيين اليوم السبت، إثر انفجار استهدف دورية عسكرية للقوات الحكومية في محافظة تعز جنوب غرب صنعاء، بحسب مصدر أمني. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T21:35+0000

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2022-07-02T21:35+0000

أخبار اليمن الأن

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وقال المصدر، إن عبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية في الشارع العام بمدينة "التربة" ثاني أكبر مدن محافظة تعز.وأضاف المصدر أن الانفجار تسبب بإصابة أربعة جنود كانوا ضمن الدورية العسكرية، أحدهم إصابته حرجة.على صعيد متصل، وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن العميد الركن طارق صالح اليوم برفع مستوى الجاهزية وتثبيت الأمن في محافظة تعز، بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي تديرها الحكومة.وذكرت الوكالة أن صالح ناقش مع قيادة "محور تعز" العسكري اليوم التطورات الأمنية والعسكرية في ظل تصاعد "الخروقات" الحوثية، و"تنصل" الجماعة عن تنفيذ التزاماتها بموجب الهدنة الأممية.ووجه عضو المجلس الرئاسي "برفع مستوى الانضباط والجاهزية للتصدي الحازم لأي تصعيد، ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع السلطة المحلية والأجهزة الأمنية للحد من الاختلالات، وتثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين".ويتمركز الحوثيون في أطراف مدينة تعز، عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وفي مناطق عدة في ريف المحافظة التي تعد أكبر محافظة يمنية من حيث عدد السكان.واندلع نزاع دموي في اليمن منذ أواخر العام 2014 بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني ذات الكثافة السكانية في البلاد.ورعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة والحوثيين دخلت حيز التنفيذ في الثاني من ابريل الماضي ولمدة شهرين قبل أن يتم تمديدها لشهرين إضافيين حتى الثاني من أغسطس المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/متحدث-النفط-اليمنية-لـسبوتنيك-سياسة-التحالف-في-القرصنة-على-السفن-لم-تتغير-1064558603.html

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