https://arabic.sputniknews.com/20220702/إعلام-ليتوانيا-غاضبة-بسبب-موقف-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-كالينينغراد-الروسية--1064523002.html
إعلام: ليتوانيا غاضبة بسبب موقف الاتحاد الأوروبي بشأن كالينينغراد الروسية
إعلام: ليتوانيا غاضبة بسبب موقف الاتحاد الأوروبي بشأن كالينينغراد الروسية
كشفت وسائل إعلام ألمانية، يوم أمس الجمعة، أن ليتوانيا تعتبر موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حظر عبور البضائع الروسية إلى محافظة كالينينغراد "ضعيفا" وكأنه "هزيمة". 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T06:07+0000
2022-07-02T06:07+0000
2022-07-02T06:07+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "دير شبيغل" نقلا عن مصادر خاصة، أن الحكومة الألمانية من جهتها غاضبة من تصرفات ليتوانيا بشأن الوضع مع محافظة كالينينغراد وتصر على رفع حظر العبور لروسيا.وبحسب الصحيفة، قد ينشر الاتحاد الأوروبي قريبًا تفسيرًا قانونيًا للحزمة الرابعة من العقوبات، والذي سيوضح أن النقل إلى كالينينغراد لن يتأثر بالعقوبات.وأضافت الصحيفة: "هناك بالفعل توقعات بأن عواقب النزاع ستشعر بها ليتوانيا نفسها بشكل أساسي".وقال الخبير السياسي الليتواني دوفيل جاكنونايت: "يبدو أن روسيا نجحت في تخويف المفوضية الأوروبية ولقد نجحت في التشكيك في سمعتنا". وكانت ليتوانيا، قد أخطرت سلطات مقاطعة كالينينغراد، في وقت سابق، أنها ستقيد مرور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران.وتزعم ليتوانيا أن إجراءاتها تأتي التزاما بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.ووصف الكرملين قرار ليتوانيا بـفرض حصار على منطقة كالينينغراد، بأنه "انتهاك لكل القواعد، وغير مسبوق، وغير قانوني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: ليتوانيا غاضبة بسبب موقف الاتحاد الأوروبي بشأن كالينينغراد الروسية
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، يوم أمس الجمعة، أن ليتوانيا تعتبر موقف الاتحاد الأوروبي بشأن حظر عبور البضائع الروسية إلى محافظة كالينينغراد "ضعيفا" وكأنه "هزيمة".
وذكرت صحيفة "دير شبيغل"
نقلا عن مصادر خاصة، أن الحكومة الألمانية من جهتها غاضبة من تصرفات ليتوانيا بشأن الوضع مع محافظة كالينينغراد وتصر على رفع حظر العبور لروسيا.
وبحسب الصحيفة، قد ينشر الاتحاد الأوروبي قريبًا تفسيرًا قانونيًا للحزمة الرابعة من العقوبات، والذي سيوضح أن النقل إلى كالينينغراد لن يتأثر بالعقوبات.
وأضافت الصحيفة: "هناك بالفعل توقعات بأن عواقب النزاع ستشعر بها ليتوانيا نفسها بشكل أساسي".
وقال الخبير السياسي الليتواني دوفيل جاكنونايت: "يبدو أن روسيا نجحت في تخويف المفوضية الأوروبية ولقد نجحت في التشكيك في سمعتنا".
وكانت ليتوانيا، قد أخطرت سلطات مقاطعة كالينينغراد، في وقت سابق، أنها ستقيد مرور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من 18 يونيو/ حزيران.
وتزعم ليتوانيا أن إجراءاتها تأتي التزاما بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي
على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ووصف الكرملين قرار ليتوانيا بـفرض حصار على منطقة كالينينغراد، بأنه "انتهاك لكل القواعد، وغير مسبوق، وغير قانوني".