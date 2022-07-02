https://arabic.sputniknews.com/20220702/إعلام-10-أحداث-سرية-تم-تسريبها-في-إسرائيل-خلال-أسابيع-أثارت-مخاوف-أجهزة-الأمن-فيديو-1064543387.html

إعلام: 10 أحداث سرية تم تسريبها في إسرائيل خلال أسابيع أثارت مخاوف أجهزة الأمن... فيديو

إعلام: 10 أحداث سرية تم تسريبها في إسرائيل خلال أسابيع أثارت مخاوف أجهزة الأمن... فيديو

كشفت قناة عبرية النقاب عن 10 أحداث سرية إسرائيلية تم تسريبها خلال الأسابيع القليلة الماضية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T14:46+0000

2022-07-02T14:46+0000

2022-07-02T14:46+0000

بيني غانتس

إسرائيل

إيران

أخبار العالم الآن

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، في تقرير مطول لها أن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، أمر بفتح تحقيق عاجل في تسريب معلومات سرية وحساسة خاصة بإيران، خلال الفترة الماضية، وكان لها تأثير كبير على المؤسسة السياسية والعسكرية في البلاد.وأفادت القناة العبرية بأن بيني غانتس يعتبر تسريب المعلومات أمر يضر بسياسة "الضبابية" أو "الغموض" التي تتبعها بلاده دوما، خاصة فيما يتعلق منها بإيران ودول عربية قريبة.ومن بين تلك التسريبات، التي أثارت حفيظة وزير الدفاع الإسرائيلي، المعلومات التي تم تسريبها إلى صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الشهر الماضي، بشأن ما نُسب إلى إسرائيل عن مسؤوليتها حول عملية اغتيال العقيد حسن صياد خدائي، القائد بالحرس الثوري الإيراني.ولم تكتف تسريبات القناة عند هذا الحد، بل أشارت إلى وجود مخاوف لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن ما تم تسريبه من معلومات بشأن لقاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، ونظيره السعودي، فياض بن حامد الرويلي، في مصر، الشهر الماضي، كان مصدرها إسرائيل.وأكدت القناة أن إسرائيل في طريقها للإعلان عن صفقة أمنية ضخمة مع السعودية، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكل من إسرائيل والسعودية معا، الشهر المقبل، موضحة أن إسرائيل ستبيع أنظمة دفاع جوي للمملكة.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قد أصدر، أمس الخميس، تعليماته بفتح تحقيق موسع بشأن تسريب "المناقشات الأمنية" المغلقة.وذكرت صحيفة هاآرتس العبرية، صباح الجمعة، أن غانتس أمر يوفال شيموني، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بالتحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية المغلقة الأخيرة.وأوضحت الصحيفة أن غانتس أمر شيموني بفتح تحقيق عاجل في مدى تسريب المعلومات الأمنية الأخيرة التي نوقشت خلال الاجتماعات المغلقة، وكذلك تسريبات من الأحداث العملياتية الأخيرة، أيضا، بطريقة تنتهك سياسة الغموض المتبعة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.وأكدت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر بفتح التحقيق بعد نشر وسائل إعلام عبرية مقاطع فيديو لأحد مصانع الصلب الإيرانية التي تضررت في هجوم إلكتروني هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى أن هذا الفيديو تم عرضه على رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، خلال زيارة للوحدة 8200 المسؤولة عن جزء كبير من القدرات السيبرانية الهجومية الإسرائيلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220701/إسرائيل-تفتح-تحقيقا-بشأن-تسريب-مناقشات-أمنية-مغلقة-خاصة-بإيران-1064480856.html

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بيني غانتس, إسرائيل, إيران, أخبار العالم الآن