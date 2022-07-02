https://arabic.sputniknews.com/20220702/إيران-تعارض-أي-عمل-عسكري-تركي-في-سوريا-وتسعى-لحل-الخلاف-بين-دمشق-وأنقرة-1064529338.html
إيران تعارض أي عمل عسكري تركي في سوريا وتسعى لحل الخلاف بين دمشق وأنقرة
إيران تعارض أي عمل عسكري تركي في سوريا وتسعى لحل الخلاف بين دمشق وأنقرة
قالت إيران إنها تعارض أي عمل عسكري تركي في سوريا، في وقت تهدد فيه أنقرة بعملية عسكرية جديدة في الشمال السوري ضد الفصائل الكردية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:47+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، خلال لقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، "إيران تتفهم المخاوف التركية ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سوريا"، مضيفا: "نحاول حل سوء الفهم بين سوريا وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار".وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال في وقت سابق اليوم، إن إحلال السلام بين تركيا سوريا ضمن أهداف زيارته لدمشق، والتي تبدأ اليوم السبت.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف الوزير الإيراني قبل مغادرته لدمشق: "استكمالاً لزيارتي إلى تركيا التي استمرت 4 أيام، لا بد من إجراء مشاورات مع المسؤولين السوريين"، مشيرا إلى أن "هناك تغييرات تحدث في المنطقة، ويجب أن نحاول أن نجعل دور إيران دائما دورا بناء، ومنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة".من جهة ثانية، أوضح عبد اللهيان أن "الجزء الآخر من رحلته هو متابعة العلاقات الثنائية والتشاور مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وكبار المسؤولين السوريين بشأن مختلف القضايا الموجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي".يأتي ذلك تزامنا مع التصريحات التركية عن قرب تنفيذ عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/وزير-خارجية-إيران-إحلال-السلام-بين-تركيا-وسوريا-ضمن-أهداف-زيارتي-لدمشق-1064526477.html
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العالم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
إيران تعارض أي عمل عسكري تركي في سوريا وتسعى لحل الخلاف بين دمشق وأنقرة
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قالت إيران إنها تعارض أي عمل عسكري تركي في سوريا، في وقت تهدد فيه أنقرة بعملية عسكرية جديدة في الشمال السوري ضد الفصائل الكردية.
دمشق - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، خلال لقاء مع نظيره السوري فيصل المقداد في دمشق، "إيران تتفهم المخاوف التركية ولكنها تعارض أي عمل عسكري في سوريا"، مضيفا: "نحاول حل سوء الفهم بين سوريا وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار".
وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال في وقت سابق اليوم، إن إحلال السلام بين تركيا سوريا ضمن أهداف زيارته لدمشق، والتي تبدأ اليوم السبت.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية
، أضاف الوزير الإيراني قبل مغادرته لدمشق: "استكمالاً لزيارتي إلى تركيا التي استمرت 4 أيام، لا بد من إجراء مشاورات مع المسؤولين السوريين"، مشيرا إلى أن "هناك تغييرات تحدث في المنطقة، ويجب أن نحاول أن نجعل دور إيران دائما دورا بناء، ومنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة".
من جهة ثانية، أوضح عبد اللهيان أن "الجزء الآخر من رحلته هو متابعة العلاقات الثنائية والتشاور مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وكبار المسؤولين السوريين بشأن مختلف القضايا الموجودة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
يأتي ذلك تزامنا مع التصريحات التركية عن قرب تنفيذ عملية عسكرية جديدة شمالي سوريا.