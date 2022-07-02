https://arabic.sputniknews.com/20220702/اكتشاف-مسار-في-الدماغ-يمكن-من-خلاله-خفض-الرغبة-في-الطعام-1064530206.html

اكتشاف مسار في الدماغ يمكن من خلاله خفض الرغبة في الطعام

اكتشاف مسار في الدماغ يمكن من خلاله خفض الرغبة في الطعام

أجرى علماء ألمان بحثا جديدا عن الدماغ البشري قد يمهد لوضع حد نهائي للإفراط في تناول الطعام، حيث أفادوا بوجود مسار إشارة في الدماغ يتحكم بالرغبة في تناول... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T10:23+0000

2022-07-02T10:23+0000

2022-07-02T10:23+0000

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/1049231097_0:72:1921:1152_1920x0_80_0_0_58ec1ce3a117d75a305b8bd00c95909f.jpg

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة بالقرب من قاعدة الدماغ تساعد على التحكم في الخلايا العصبية في جزء الدماغ المسؤول عن تحفيز الرغبة في الطعام.تبين للعلماء أن أنزيما معينا يلعب دورا مهما في تحفيز إشارة هذا المسار، ما يعني أنه يمكن لمثبط لهذا الإنزيم أن يقلل من مشكلة الإفراط بالأكل لدى من يعانون من السمنة الزائدة إلى حد كبير، ويأمل العلماء أن يضع الاكتشاف الجديد علاجا لاضطرابات الأكل.يذكر أن علماء أمريكيين اقتربوا من تطوير حبة دواء جديدة تمنح الجسم فوائد ممارسة الرياضة ذاتها، كما أن لها تأثيرا في تقليل الشهية وفقدان الوزن.وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الباحثين اكتشفوا مركبا له مفعول مضاد للجوع ينتجه الجسم عند ممارسة التمارين الشاقة يطلق عليه اسم "Lac- phe"، وبتجربته على الفئران البدينة انخفضت معدلات تناول الطعام لديها بنسبة 30%.من جانبه، قال الدكتور يونغ شو، طبيب الأطفال في كلية بايلور للطب في تكساس الأمريكية، إن اكتشاف هذا المركب يمهد الطريق لحبوب مقاومة للدهون في المستقبل.وأوضح الطبيب: "يمكن تطوير حبة تحد من الشهية لدى بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة الرياضة بسهولة بسبب حالات صحية أخرى أو الشيخوخة أو مشكلات العظام، لقد قدمنا للتو براءة اختراع على أمل استخدام ذلك في علاج الأمراض البشرية مثل السمنة".

https://arabic.sputniknews.com/20220701/علامة-مبكرة-لسرطان-المرئ-تظهر-أثناء-تناول-الطعام-1064520223.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع