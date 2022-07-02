https://arabic.sputniknews.com/20220702/الأرصاد-الكويتية-درجات-الحرارة-تصل-إلى-47-درجة-مئوية-1064523915.html
الأرصاد الكويتية: درجات الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية
الأرصاد الكويتية: درجات الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية
حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس نهارا، مؤكدة أن درجات الحرارة ستصل إلى 47 درجة مئوية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T06:51+0000
2022-07-02T06:51+0000
2022-07-02T06:51+0000
أخبار الكويت اليوم
درجات الحرارة اليوم
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ووفقا لبيان نشرته الأرصاد الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن طقس اليوم السبت، سيكون شديد الحرارة.وفيما قال البيان إن درجات الحرارة ستصل إلى 47 درجة، لفت إلى أن نسبة الرطوبة ستصل إلى 35، مشيرا إلى وجود رياح قوية.لكن إدارة الأرصاد الكويتية أكدت أن الاجواء ليلا ستكون معتدلة، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار الكويت اليوم, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد الكويتية: درجات الحرارة تصل إلى 47 درجة مئوية
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حذرت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس نهارا، مؤكدة أن درجات الحرارة ستصل إلى 47 درجة مئوية.
ووفقا لبيان نشرته الأرصاد الكويتية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن طقس اليوم
السبت، سيكون شديد الحرارة.
وفيما قال البيان إن درجات الحرارة ستصل إلى 47 درجة، لفت إلى أن نسبة الرطوبة ستصل إلى 35، مشيرا إلى وجود رياح قوية.
وأوضح البيان أن تلك الرياح ستكون سريعة لدرجة ستصل في بعض الاحيان إلى 65 كيلومترا في الساعة، لافتا إلى أنها تحمل رمالا وأتربة مما سيثير الغبار في الأجواء.
لكن إدارة الأرصاد الكويتية أكدت أن الاجواء ليلا ستكون معتدلة، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية.