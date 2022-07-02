https://arabic.sputniknews.com/20220702/الإمارات-ترسل-3-طائرات-تحمل-مساعدات-إلى-أفغانستان-1064539458.html

الإمارات ترسل 3 طائرات تحمل مساعدات إلى أفغانستان

الإمارات ترسل 3 طائرات تحمل مساعدات إلى أفغانستان

أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات تحمل مستشفى ميدانيا بمساحة 1000 متر مربع، يضم 75 سريرا وغرفتي عمليات مجهزتين بأحدث المستلزمات والأجهزة الطبية، لتقديم الإغاثة... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T12:59+0000

2022-07-02T12:59+0000

2022-07-02T12:59+0000

العالم العربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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كما أرسلت الإمارات 16 طنا متريا من المعدات، وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية "وام".وكان رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان قد أصدر توجيهات بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الزلزال، ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لتشغيل جسر جوي في أعقاب الكارثة الأخيرة.وقال عيسى سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إن "إرسال المستشفى الميداني والمساعدات الطبية يأتي في إطار جهود الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية ودعم المتضررين من الزلزال الذي وقع مؤخرا جنوب شرق أفغانستان".وشدد الظاهري على أن نشر فريق طبي متخصص ومعدات تعكس حرص دولة الإمارات على توفير كافة المتطلبات اللازمة لبدء تشغيل المستشفى الميداني في أسرع وقت ممكن، حيث نتيجة للزلزال، يحتاج آلاف الجرحى إلى تدخل طبي سريع ورعاية مستمرة.وأضاف: "أرسلت الإمارات مؤخرا طائرة مساعدات تحمل 30 طنا متريا من الإمدادات الغذائية كجزء من الجسر الجوي للإغاثة لضحايا الزلزال في أفغانستان. وتعالج الشحنة نقص الغذاء لعدد كبير من الأسر والفئات الضعيفة وخاصة النساء، والأطفال المتضررين من الزلزال".ونوعت دولة الإمارات مساعداتها الإغاثية العاجلة لضحايا الزلزال، حيث اشتملت على مجموعة متنوعة من المساعدات الغذائية والطبية، وكذلك المستشفى الميداني، في محاولة للمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من آثار الزلزال الأخير في أفغانستان.وكان الزلزال الذي ضرب العديد من القرى والمناطق جنوب شرقي أفغانستان، الأربعاء الماضي، قد ترك الآلاف من المواطنين دون مآوى أو غذاء، يصارعون الذكريات الأليمة التي عاشوها وقت الزلزال الذي تسببت في فقدان المئات من الأشخاص، في الوقت الذي تطلق منظمات دولية استغاثات لتوفير الدعم للأهالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220629/زلزال-أفغانستان-يترك-الأهالي-بلا-غذاء-أو-مأوى-واستغاثات-لطلب-المساعدة-1064428644.html

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