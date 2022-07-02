https://arabic.sputniknews.com/20220702/الجمارك-الكويتية-تشدد-على-تنفيذ-الإفصاح-الإلكتروني-1064534030.html
الجمارك الكويتية تشدد على تنفيذ الإفصاح الإلكتروني
الجمارك الكويتية تشدد على تنفيذ الإفصاح الإلكتروني
شدد مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، سليمان الفهد، على أن العمل بإجراء الإفصاح الإلكتروني يعد أحد الركائز المساندة لتسهيل إجراءات المسافرين. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T12:00+0000
2022-07-02T12:00+0000
2022-07-02T12:00+0000
العالم العربي
الكويت
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ونقل موقع "العبدلي نيوز" عن الفهد قوله أن الإفصاح الإلكتروني مفعل آليا وفق قانون رقم (106) لسنة 2013 المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والمتوافر إلكترونيا بكل سهولة ويسر للمسافرين.وتابع المسؤول الكويتي أن الإفصاح يتم إنجازه إلكترونيا دون الحاجة إلى المعاملات الورقية وبشكل مسبق قبل الوصول بما يختصر الوقت ويعزز الإجراءات الأمنية، مؤكدا أن الإقرار غير الصحيح سيؤدي الى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل السلطات الجمركية.وطمأن الفهد المسافرين بأن الإدارة وضعت كافة الإرشادات في القنوات الإلكترونية وكذلك المواقع الميدانية من خلال لوحات إرشادية للتسهيل على جميع المسافرين، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية المعمول بها لضمان العبور بكل سلاسة للخط الجمركي و التمتع برحلة سفر آمنةوأوضح الفهد أنه على كل شخص يدخل الكويت أو يغادرها عبر منافذها المختلفة أن يفصح للسلطات الجمركية عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول تفوق قيمتها 3000 دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت
الجمارك الكويتية تشدد على تنفيذ الإفصاح الإلكتروني
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شدد مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، سليمان الفهد، على أن العمل بإجراء الإفصاح الإلكتروني يعد أحد الركائز المساندة لتسهيل إجراءات المسافرين.
ونقل موقع "العبدلي نيوز
" عن الفهد قوله أن الإفصاح الإلكتروني مفعل آليا وفق قانون رقم (106) لسنة 2013 المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والمتوافر إلكترونيا بكل سهولة ويسر للمسافرين.
وتابع المسؤول الكويتي أن الإفصاح يتم إنجازه إلكترونيا دون الحاجة إلى المعاملات الورقية وبشكل مسبق قبل الوصول بما يختصر الوقت ويعزز الإجراءات الأمنية، مؤكدا أن الإقرار غير الصحيح سيؤدي الى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل السلطات الجمركية.
وطمأن الفهد المسافرين بأن الإدارة وضعت كافة الإرشادات في القنوات الإلكترونية وكذلك المواقع الميدانية من خلال لوحات إرشادية للتسهيل على جميع المسافرين، مطالبا إياهم بضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الجمركية المعمول بها لضمان العبور بكل سلاسة للخط الجمركي و التمتع برحلة سفر آمنة
وأوضح الفهد أنه على كل شخص يدخل الكويت أو يغادرها عبر منافذها المختلفة أن يفصح للسلطات الجمركية عما بحوزته من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول تفوق قيمتها 3000 دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.