https://arabic.sputniknews.com/20220702/الدفاع-الروسية-3-كتائب-أوكرانية-فقدت-نصف-أفرادها-خلال-يوم-قرب-ليسيتشانسك-في-جمهورية-لوغانسك-1064540894.html

الدفاع الروسية: 3 كتائب أوكرانية تفقد نصف أفرادها خلال يوم قرب ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك

الدفاع الروسية: 3 كتائب أوكرانية تفقد نصف أفرادها خلال يوم قرب ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 3 كتائب أوكرانية فقدت نصف أفرادها خلال اشتباكات في يوم واحد قرب مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك، موضحة أنه تم أيضا تدمير 4... 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T13:34+0000

2022-07-02T13:34+0000

2022-07-02T13:35+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها المسلحة دمرت أكثر من 50% من أفراد 3 كتائب أوكرانية، جنوب غرب ليسيتشانسك، في يوم واحد.وأوضحت: "تكبد العدو خسائر كبيرة في جميع الاتجاهات، في مناطق بلدتي فيركنيكامينكا وزولوتاريفكا، خسرت 3 كتائب من الهجوم الجبلي العاشر واللواء الثاني 72، أكثر من 50% من أفرادها في يوم واحد فقط من القتال".إلى جانب ذلك، أعلنت الوزارة أن قواتها أصابت 4 فصائل من قاذفات صواريخ متعددة في مناطق نوفولوغانسكوي وزيلانوي وبيرديتشي وفوزدفيغينكا، كما أصاب الطيران والقوات الصاروخية 39 موقع قيادة للقوات الأوكرانية، ومستودعين للذخيرة، بالإضافة إلى قوة بشرية ومعدات عسكرية في 302 مقاطعة.والخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجو - فضائية الروسية، وخلال عملياتها في الـ 24 الساعة الأخيرة، قضت على أكثر من 80 مقاتلا أجنبيا في نيكولاييف، وعلى نحو 140 فردا من لواء الدفاع الإقليمي في خاركوف.وقالت الوزارة في بيان: "على مدار الـ 24 الساعة الماضية، ونتيجة الضربات العالية الدقة، التي شنتها القوات الجو - فضائية الروسية على موقع قيادة لواء الدفاع الإقليمي 123، وموقع المرتزقة الأجانب في مدينة نيكولاييف، وكذلك مستودع الذخيرة التابع للواء هجوم جوي 79 في قرية شيفتشينكو بمنطقة نيكولاييف، قتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا وأكثر من 80 مقاتلا".وأشار البيان إلى تدمير 6 دبابات ومركبات مدرعة، وأكثر من ألف قذيفة مدفعية، و300 قذيفة هاون، و100 مقذوفا لمنظومات الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات.وتابعت وزارة الدفاع في بيانها: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير نقطتي انتشار مؤقت لواء الدفاع الإقليمي 113 في خاركوف، حيث يتمركز ما يصل إلى 140 فردا".يذكر أن القوات المسلحة الروسية أطلقت، في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين المتطرفين. وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدف هذه العملية هو "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات". كما تهدف العملية إلى "نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة. يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت، مطلع حزيران/يونيو الماضي، القضاء على نحو ثلاثة آلاف و500 مرتزق، من نحو 6600 مرتزق، قدموا من عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة وبلدان أميركا الجنوبية والشرق الأوسط، وغيرها.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-و19-طائرة-دون-طيار-1064529132.html

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