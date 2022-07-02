https://arabic.sputniknews.com/20220702/الرئيس-اللبناني-الحكومة-ملتزمة-باتخاذ-إجراءات-لتعزيز-التعاون-مع-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-1064532766.html

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

الرئيس اللبناني: الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم السبت، أن "الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي". 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T11:34+0000

2022-07-02T11:34+0000

2022-07-02T11:34+0000

الكويت

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102807/21/1028072162_0:0:4586:2580_1920x0_80_0_0_c191c44fa246e4738adea9c204a04035.jpg

وأعرب عون، خلال استقباله، في قصر بعبدا، وزير خارجية الكويت، ناصر المحمد الصباح، عن شكره للكويت على وقوفها إلى جانب لبنان، خصوصا في موضوع انفجار مرفأ بيروت، مضيفا: "لبنان متعلق بعلاقاته الأخوية مع الأشقاء العرب، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي".وتابع عون: "اللبنانيون يستبشرون خيرا دائما من عودة العرب إلى لبنان، والحكومة ملتزمة اتخاذ إجراءات تعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي".من جهته، أكد الصباح، "متانة العلاقة بين لبنان والكويت"، وسلم الرئيس اللبناني دعوة من أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لزيارة الدولة في الفترة المقبلة، ورسالة من ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، شددت على "العلاقة الثابتة والتعاون القائم بين البلدين".وكان السفير الكويتي لدى لبنان، عبد العال القناعي، قال إن مبادرة بلاده لإعادة العلاقات الخليجية اللبنانية قد نجحت.وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة قال القناعي: "وجودي في هذا الصرح (مقر رئاسة البرلمان اللبناني في عين التينة)، أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت".يشار إلى أن علاقات لبنان بالخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق مانحا رئيسيا لبيروت، طانت قد وصلت إلى مستوى سيئ العام الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.بعدها وكمبادرة لحل الأزمة قام وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر الصباح، بزيارة إلى لبنان خلال يناير/ كانون الثاني الماضي؛ وفي جعبته مبادرة تضمنت 10 بنود، تهدف إلى بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.وكان ضمن أهم تلك البنود، الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.ودعت المبادرة كذلك إلى اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة، لضبط المعابر الحدودية اللبنانية؛ فضلا عن مطالبة الحكومة اللبنانية، أن تتخذ إجراءات لمنع "حزب الله" من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.وطالب وزير الخارجية الكويتي المسؤولين اللبنانيين، "التعامل بإيجابية وجدية مع المبادرة المقدمة، لإعادة بناء الثقة مع المجتمع العربي والدولي".

https://arabic.sputniknews.com/20220419/السفير-الكويتي-لدى-لبنان-المبادرة-الكويتية-نجحت-1061377507.html

https://arabic.sputniknews.com/20220614/الكويت-ترد-على-أنباء-حول-منع-مواطنيها-من-السفر-إلى-لبنان-1063582457.html

الكويت

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الكويت, أخبار لبنان