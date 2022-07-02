https://arabic.sputniknews.com/20220702/السعودية-الهلال-الأحمر-ينفذ-تمرينا-لمواجهة-الحوادث-الجماعية-في-الحج-صور-1064530384.html
السعودية... الهلال الأحمر ينفذ تمرينا لمواجهة الحوادث الجماعية في الحج... صور
السعودية... الهلال الأحمر ينفذ تمرينا لمواجهة الحوادث الجماعية في الحج... صور
نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تمرينا للوقوف على جاهزية فرقها الإسعافية المشاركة في موسم الحج لهذا العام، ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T10:34+0000
2022-07-02T10:34+0000
2022-07-02T10:34+0000
السعودية
أخبار الحج
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، حاكى التمرين "هلال حج"، ورود بلاغ عن وقوع حادث تدافع في مسجد نتيجة ماس كهربائي في أحد المكيفات، أدى إلى نشوب حريق وانتشار دخان كثيف ما أثار فزع المصلين.وأظهر التمرين جاهزية الهلال الأحمر السعودي وقدرته على تنفيذ أهدافه وأداء مهامه على الوجه الأكمل.وأشارت هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى حرصها على إقامة مثل هذه التمارين، لما لها من قدرة على اختبار الخطط وقياس جاهزية القطاعات لمواجهة الاحتمالات الطارئة.وأوضحت أن التمارين التي تحاكي الواقع هي أفضل الطرق للاستعداد لمواجهة الاحتمالات التي قد تطرأ، إضافة إلى تعزيزها الجانب التدريبي العملي ورفع كفاءة أعضاء الفرق.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/مفتي-السعودية-يحذر-من-رفع-الشعارات-السياسية-والمذهبية-وإحداث-الفوضى-أثناء-الحج-1064525909.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار الحج
السعودية... الهلال الأحمر ينفذ تمرينا لمواجهة الحوادث الجماعية في الحج... صور
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نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، تمرينا للوقوف على جاهزية فرقها الإسعافية المشاركة في موسم الحج لهذا العام، ومدى قدرتها على مواجهة الحوادث الجماعية.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، حاكى التمرين "هلال حج"، ورود بلاغ عن وقوع حادث تدافع في مسجد نتيجة ماس كهربائي في أحد المكيفات، أدى إلى نشوب حريق وانتشار دخان كثيف ما أثار فزع المصلين.
وأظهر التمرين جاهزية الهلال الأحمر السعودي وقدرته على تنفيذ أهدافه وأداء مهامه على الوجه الأكمل.
وأشارت هيئة الهلال الأحمر السعودي إلى حرصها على إقامة مثل هذه التمارين، لما لها من قدرة على اختبار الخطط وقياس جاهزية القطاعات لمواجهة الاحتمالات الطارئة.
وأوضحت أن التمارين التي تحاكي الواقع هي أفضل الطرق للاستعداد لمواجهة الاحتمالات التي قد تطرأ، إضافة إلى تعزيزها الجانب التدريبي العملي ورفع كفاءة أعضاء الفرق.