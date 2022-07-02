عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220702/السلطات-المصرية-تنفي-وفاة-سائحة-إثر-هجوم-لأسماك-القرش-في-شرم-الشيخ-1064554144.html
السلطات المصرية تنفي وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش في شرم الشيخ
السلطات المصرية تنفي وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش في شرم الشيخ
نفت السلطات المصرية وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش على أحد شواطئ شرم الشيخ في محافظة شمال سيناء، كما زعمت إحدى الصحف البريطانية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T19:24+0000
2022-07-02T19:24+0000
العالم العربي
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103933/23/1039332358_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f1c2fa09a8c6ebb52a9767b9a009be2f.jpg
وقال محافظ شمال سيناء خالد فودة، إنه لا صحة لما ذكرته إحدى الصحف البريطانية حول وفاة سائحة في شرم الشيخ بسبب هجوم لأسماك القرش، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" على "فيسبوك"، اليوم السبت.وتابع المحافظ في تصريح للوكالة: "لم يتعرض أي سائح لحوادث"، مضيفا: "جميع السائحين في شرم الشيخ ينعمون بالهدوء ويمارسون أنشطتهم البحرية المعتادة بصورة يومية في أجواء جميلة وشواطئ هادئة".ووجه فودة رسالة إلى مراسلي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، مؤكدا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.ودعا إلى تجنب نشر الأخبار الكاذبة التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بحركة السياحية وإثارة الذعر والقلق بين السائحين.وكانت صحيفة بريطانية قد زعمت أن سائحة عمرها 68 عاما توفيت في هجوم لأسماك القرش على أحد شواطئ منتجع شرم الشيخ في محافظة شمال سيناء المصرية.
https://arabic.sputniknews.com/20150323/1013805303.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103933/23/1039332358_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_f1b665f2a9f83a41c0b8884f643886fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار مصر الآن

السلطات المصرية تنفي وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش في شرم الشيخ

19:24 GMT 02.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصور شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر
 شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نفت السلطات المصرية وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش على أحد شواطئ شرم الشيخ في محافظة شمال سيناء، كما زعمت إحدى الصحف البريطانية.
وقال محافظ شمال سيناء خالد فودة، إنه لا صحة لما ذكرته إحدى الصحف البريطانية حول وفاة سائحة في شرم الشيخ بسبب هجوم لأسماك القرش، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" على "فيسبوك"، اليوم السبت.
وتابع المحافظ في تصريح للوكالة: "لم يتعرض أي سائح لحوادث"، مضيفا: "جميع السائحين في شرم الشيخ ينعمون بالهدوء ويمارسون أنشطتهم البحرية المعتادة بصورة يومية في أجواء جميلة وشواطئ هادئة".
الغردقة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2015
تدابير محكمة للوقاية من هجمات القرش القاتل على شواطئ البحر الأحمر
23 مارس 2015, 20:14 GMT
ووجه فودة رسالة إلى مراسلي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، مؤكدا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
ودعا إلى تجنب نشر الأخبار الكاذبة التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بحركة السياحية وإثارة الذعر والقلق بين السائحين.
وكانت صحيفة بريطانية قد زعمت أن سائحة عمرها 68 عاما توفيت في هجوم لأسماك القرش على أحد شواطئ منتجع شرم الشيخ في محافظة شمال سيناء المصرية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала