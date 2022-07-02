https://arabic.sputniknews.com/20220702/السلطات-المصرية-تنفي-وفاة-سائحة-إثر-هجوم-لأسماك-القرش-في-شرم-الشيخ-1064554144.html
السلطات المصرية تنفي وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش في شرم الشيخ
السلطات المصرية تنفي وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش في شرم الشيخ
نفت السلطات المصرية وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش على أحد شواطئ شرم الشيخ في محافظة شمال سيناء، كما زعمت إحدى الصحف البريطانية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T19:24+0000
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وقال محافظ شمال سيناء خالد فودة، إنه لا صحة لما ذكرته إحدى الصحف البريطانية حول وفاة سائحة في شرم الشيخ بسبب هجوم لأسماك القرش، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" على "فيسبوك"، اليوم السبت.وتابع المحافظ في تصريح للوكالة: "لم يتعرض أي سائح لحوادث"، مضيفا: "جميع السائحين في شرم الشيخ ينعمون بالهدوء ويمارسون أنشطتهم البحرية المعتادة بصورة يومية في أجواء جميلة وشواطئ هادئة".ووجه فودة رسالة إلى مراسلي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، مؤكدا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.ودعا إلى تجنب نشر الأخبار الكاذبة التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بحركة السياحية وإثارة الذعر والقلق بين السائحين.وكانت صحيفة بريطانية قد زعمت أن سائحة عمرها 68 عاما توفيت في هجوم لأسماك القرش على أحد شواطئ منتجع شرم الشيخ في محافظة شمال سيناء المصرية.
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السلطات المصرية تنفي وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش في شرم الشيخ
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نفت السلطات المصرية وفاة سائحة إثر هجوم لأسماك القرش على أحد شواطئ شرم الشيخ في محافظة شمال سيناء، كما زعمت إحدى الصحف البريطانية.
وقال محافظ شمال سيناء خالد فودة، إنه لا صحة لما ذكرته إحدى الصحف البريطانية حول وفاة سائحة في شرم الشيخ بسبب هجوم لأسماك
القرش، حسبما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" على "فيسبوك"، اليوم السبت.
وتابع المحافظ في تصريح للوكالة: "لم يتعرض أي سائح لحوادث
"، مضيفا: "جميع السائحين في شرم الشيخ ينعمون بالهدوء ويمارسون أنشطتهم البحرية المعتادة بصورة يومية في أجواء جميلة وشواطئ هادئة".
ووجه فودة رسالة إلى مراسلي وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار، مؤكدا على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.
ودعا إلى تجنب نشر الأخبار الكاذبة التي يمكن أن تتسبب في الإضرار بحركة السياحية
وإثارة الذعر والقلق بين السائحين.
وكانت صحيفة بريطانية قد زعمت أن سائحة عمرها 68 عاما توفيت في هجوم لأسماك القرش على أحد شواطئ منتجع شرم الشيخ في محافظة شمال سيناء المصرية.