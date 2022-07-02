https://arabic.sputniknews.com/20220702/الصحة-السعودية-تكشف-أسباب-الزكام-ونزلات-البرد-الشائعة-في-الفترة-الحالية-1064523603.html
الصحة السعودية تكشف أسباب الزكام ونزلات البرد الشائعة في الفترة الحالية
الصحة السعودية تكشف أسباب الزكام ونزلات البرد الشائعة في الفترة الحالية
كشفت وزارة الصحة السعودية أسباب انتشار نزلات البرد والزكام خلال الفترة الحالية، موضحة أن من بين أبرز أعراضها سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال، والعطاس... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T06:43+0000
2022-07-02T06:43+0000
2022-07-02T06:43+0000
العالم العربي
أخبار الخليج
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ونقلت قناة "العربية" عن الوزارة قولها بأن سبب الإصابات الشائعة بنزلات البرد هذه الأوقات، هو ما يسمى بالعدوى الفيروسية، مضيفة أن الشخص يمكن أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 – 10 أيام.ودعت الوزارة إلى زيارة الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة أما الأعراض الطفيفة غالبا تزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، كما أوضحت أن هناك أكثرَ من عشرين نوعا مـن الفيروسات المسببة للزكام ونزلات البرد ومنها الفيروس الأنفي المسمى "راينو" والذي ينتشرُ عادة في فصلي الربيع والخريف.وأوضحت الوزارة أن فيروس نظير الإنفلونزا البشرية يتسبب بأعراضٍ شبيهة جدا بأعراض الإنفلونزا، كما يوجد من هذا الفيروس أربعة فصائل ينتشر أحدها في بدايـة الصيف ويوجد طوال العام.وأضافت أن الفيروس المخلوي التنفسي يصيـب عـادة الأشخاص الأصغر سنا، وقـد يسبب أعراضا تشبـه أعراض الربو، ويوجد في أغلب أشهر السنة، ويمتاز بازدياد الإصابة به في فصل الخريف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الخليج
الصحة السعودية تكشف أسباب الزكام ونزلات البرد الشائعة في الفترة الحالية
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كشفت وزارة الصحة السعودية أسباب انتشار نزلات البرد والزكام خلال الفترة الحالية، موضحة أن من بين أبرز أعراضها سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والسعال، والعطاس المتكرر، والصداع، والإرهاق.
ونقلت قناة "العربية" عن الوزارة قولها بأن سبب الإصابات الشائعة بنزلات البرد هذه الأوقات، هو ما يسمى بالعدوى الفيروسية، مضيفة أن الشخص يمكن أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 – 10 أيام.
ودعت الوزارة إلى زيارة الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة أما الأعراض الطفيفة غالبا تزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، كما أوضحت أن هناك أكثرَ من عشرين نوعا مـن الفيروسات المسببة للزكام ونزلات البرد ومنها الفيروس الأنفي المسمى "راينو" والذي ينتشرُ عادة في فصلي الربيع والخريف.
وأوضحت الوزارة أن فيروس نظير الإنفلونزا البشرية يتسبب بأعراضٍ شبيهة جدا بأعراض الإنفلونزا، كما يوجد من هذا الفيروس أربعة فصائل ينتشر أحدها في بدايـة الصيف ويوجد طوال العام.
وأضافت أن الفيروس المخلوي التنفسي يصيـب عـادة الأشخاص الأصغر سنا، وقـد يسبب أعراضا تشبـه أعراض الربو، ويوجد في أغلب أشهر السنة، ويمتاز بازدياد الإصابة به في فصل الخريف.