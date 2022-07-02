https://arabic.sputniknews.com/20220702/الصفدي-يكشف-موقف-الأردن-عن-تكوين-ناتو-شرق-أوسطي-1064559758.html
الصفدي يكشف موقف الأردن من تكوين "ناتو شرق أوسطي"
الصفدي يكشف موقف الأردن من تكوين "ناتو شرق أوسطي"
علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ما يتم طرحه في بعض وسائل الإعلام عن تكوين تحالف للدفاع الجوي تشارك فيه إسرائيل ودول عربية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T21:46+0000
2022-07-02T21:46+0000
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جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "النهار العربي" اللبنانية، اليوم السبت، حيث أكد الصفدي أنه لم يتم طرح أي شيء على الأردن يتعلق بمنظومة دفاعية تكون إسرائيل جزء منها.ولفت إلى أن الأردن يقف مع أي طرح يدعم التكامل والتعاون العربي سواء كان دفاعيا أو لمحاربة الإرهاب أو أي قضايا أخرى.وعن معاهدة الدفاع العربي الموقعة منذ خمسينيات القرن الماضي، قال إنها ليست موجودة حاليا، وذلك في حديثه عن إمكانية وجود آلية عمل عربي مشترك لمواجهة ما وصفه بـ "التحديات المشتركة".وتابع: "لن يتم طرح هذا الأمر في القمة التي من المقرر أن جمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة".يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في وقت سابق أنه يدعم تشكيل ما وصفه بـ "تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه أكد على أن هذا التحالف يجب أن يتم مع الدول التي لديها نفس التفكير".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سرا نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية في مدينة شرم الشيخ بمصر في مارس/ أذار الماضي لاستكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/صحيفة-أول-تعليق-من-الإمارات-على-تشكيل-تحالف-عسكري-ضد-إيران-1064255916.html
https://arabic.sputniknews.com/20220625/ملك-الأردن-يدعو-لتشكيل-ناتو-شرق-أوسطي-ما-إمكانية-التطبيق-وماذا-عن-إسرائيل؟-1064206432.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل
الصفدي يكشف موقف الأردن من تكوين "ناتو شرق أوسطي"
21:46 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 02.07.2022) تابعنا عبر
علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ما يتم طرحه في بعض وسائل الإعلام عن تكوين تحالف للدفاع الجوي تشارك فيه إسرائيل ودول عربية.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة
"النهار العربي" اللبنانية، اليوم السبت، حيث أكد الصفدي أنه لم يتم طرح أي شيء على الأردن يتعلق بمنظومة دفاعية تكون إسرائيل جزء منها.
وقال وزير خارجية الأردن: "لم يطرح علينا "ناتو" بمعنى ما قيل في الإعلام" ولا يوجد حديث حول منظومة دفاعية إقليمية
تشارك فيها إسرائيل".
ولفت إلى أن الأردن يقف مع أي طرح يدعم التكامل والتعاون العربي سواء كان دفاعيا أو لمحاربة الإرهاب أو أي قضايا أخرى.
وعن معاهدة الدفاع العربي
الموقعة منذ خمسينيات القرن الماضي، قال إنها ليست موجودة حاليا، وذلك في حديثه عن إمكانية وجود آلية عمل عربي مشترك لمواجهة ما وصفه بـ "التحديات المشتركة".
وقال الصفدي: "لم نسمع عما يتم طرحه عن تحالف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران، والأردن ليس جزءا من ذلك".
وتابع: "لن يتم طرح هذا الأمر في القمة التي من المقرر أن جمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة".
يذكر أن العاهل الأردني
الملك عبد الله الثاني قال في وقت سابق أنه يدعم تشكيل ما وصفه بـ "تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه أكد على أن هذا التحالف يجب أن يتم مع الدول التي لديها نفس التفكير".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سرا نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية
في مدينة شرم الشيخ بمصر في مارس/ أذار الماضي لاستكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة.