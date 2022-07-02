https://arabic.sputniknews.com/20220702/الصفدي-يكشف-موقف-الأردن-عن-تكوين-ناتو-شرق-أوسطي-1064559758.html

الصفدي يكشف موقف الأردن من تكوين "ناتو شرق أوسطي"

الصفدي يكشف موقف الأردن من تكوين "ناتو شرق أوسطي"

علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ما يتم طرحه في بعض وسائل الإعلام عن تكوين تحالف للدفاع الجوي تشارك فيه إسرائيل ودول عربية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "النهار العربي" اللبنانية، اليوم السبت، حيث أكد الصفدي أنه لم يتم طرح أي شيء على الأردن يتعلق بمنظومة دفاعية تكون إسرائيل جزء منها.ولفت إلى أن الأردن يقف مع أي طرح يدعم التكامل والتعاون العربي سواء كان دفاعيا أو لمحاربة الإرهاب أو أي قضايا أخرى.وعن معاهدة الدفاع العربي الموقعة منذ خمسينيات القرن الماضي، قال إنها ليست موجودة حاليا، وذلك في حديثه عن إمكانية وجود آلية عمل عربي مشترك لمواجهة ما وصفه بـ "التحديات المشتركة".وتابع: "لن يتم طرح هذا الأمر في القمة التي من المقرر أن جمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة".يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في وقت سابق أنه يدعم تشكيل ما وصفه بـ "تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه أكد على أن هذا التحالف يجب أن يتم مع الدول التي لديها نفس التفكير".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سرا نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية في مدينة شرم الشيخ بمصر في مارس/ أذار الماضي لاستكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة.

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