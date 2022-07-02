عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220702/الصفدي-يكشف-موقف-الأردن-عن-تكوين-ناتو-شرق-أوسطي-1064559758.html
الصفدي يكشف موقف الأردن من تكوين "ناتو شرق أوسطي"
الصفدي يكشف موقف الأردن من تكوين "ناتو شرق أوسطي"
علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ما يتم طرحه في بعض وسائل الإعلام عن تكوين تحالف للدفاع الجوي تشارك فيه إسرائيل ودول عربية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T21:46+0000
2022-07-02T21:49+0000
العالم العربي
أخبار الأردن
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996272_0:53:2899:1684_1920x0_80_0_0_54844025985fd1bd50b56d2298da4da2.jpg
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "النهار العربي" اللبنانية، اليوم السبت، حيث أكد الصفدي أنه لم يتم طرح أي شيء على الأردن يتعلق بمنظومة دفاعية تكون إسرائيل جزء منها.ولفت إلى أن الأردن يقف مع أي طرح يدعم التكامل والتعاون العربي سواء كان دفاعيا أو لمحاربة الإرهاب أو أي قضايا أخرى.وعن معاهدة الدفاع العربي الموقعة منذ خمسينيات القرن الماضي، قال إنها ليست موجودة حاليا، وذلك في حديثه عن إمكانية وجود آلية عمل عربي مشترك لمواجهة ما وصفه بـ "التحديات المشتركة".وتابع: "لن يتم طرح هذا الأمر في القمة التي من المقرر أن جمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة".يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في وقت سابق أنه يدعم تشكيل ما وصفه بـ "تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه أكد على أن هذا التحالف يجب أن يتم مع الدول التي لديها نفس التفكير".وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سرا نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية في مدينة شرم الشيخ بمصر في مارس/ أذار الماضي لاستكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220626/صحيفة-أول-تعليق-من-الإمارات-على-تشكيل-تحالف-عسكري-ضد-إيران-1064255916.html
https://arabic.sputniknews.com/20220625/ملك-الأردن-يدعو-لتشكيل-ناتو-شرق-أوسطي-ما-إمكانية-التطبيق-وماذا-عن-إسرائيل؟-1064206432.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1047996272_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_d9ac036dcd63ac7fc885ed6e2aeb6c3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار الأردن, إسرائيل

الصفدي يكشف موقف الأردن من تكوين "ناتو شرق أوسطي"

21:46 GMT 02.07.2022 (تم التحديث: 21:49 GMT 02.07.2022)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
علق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ما يتم طرحه في بعض وسائل الإعلام عن تكوين تحالف للدفاع الجوي تشارك فيه إسرائيل ودول عربية.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "النهار العربي" اللبنانية، اليوم السبت، حيث أكد الصفدي أنه لم يتم طرح أي شيء على الأردن يتعلق بمنظومة دفاعية تكون إسرائيل جزء منها.
وقال وزير خارجية الأردن: "لم يطرح علينا "ناتو" بمعنى ما قيل في الإعلام" ولا يوجد حديث حول منظومة دفاعية إقليمية تشارك فيها إسرائيل".
ولفت إلى أن الأردن يقف مع أي طرح يدعم التكامل والتعاون العربي سواء كان دفاعيا أو لمحاربة الإرهاب أو أي قضايا أخرى.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2022
صحيفة: أول تعليق من الإمارات على تشكيل "تحالف عسكري ضد إيران"
26 يونيو, 19:30 GMT
وعن معاهدة الدفاع العربي الموقعة منذ خمسينيات القرن الماضي، قال إنها ليست موجودة حاليا، وذلك في حديثه عن إمكانية وجود آلية عمل عربي مشترك لمواجهة ما وصفه بـ "التحديات المشتركة".

وقال الصفدي: "لم نسمع عما يتم طرحه عن تحالف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران، والأردن ليس جزءا من ذلك".

وتابع: "لن يتم طرح هذا الأمر في القمة التي من المقرر أن جمع قادة 9 دول عربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في جدة".
يذكر أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في وقت سابق أنه يدعم تشكيل ما وصفه بـ "تحالف عسكري في الشرق الأوسط على غرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه أكد على أن هذا التحالف يجب أن يتم مع الدول التي لديها نفس التفكير".
ملك الأردن عبد الله الثاني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية 10 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2022
ملك الأردن يدعو لتشكيل "ناتو" شرق أوسطي... ما إمكانية التطبيق وماذا عن إسرائيل؟
25 يونيو, 18:38 GMT
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سرا نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية في مدينة شرم الشيخ بمصر في مارس/ أذار الماضي لاستكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة.
© Sputnik / Mohamed Hssanالجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى جيوش الشرق الأوسط
© Sputnik / Mohamed Hssan
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала