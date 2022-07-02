https://arabic.sputniknews.com/20220702/الطوارئ-الروسية-مصرع-شخص-في-حريق-شب-بمبنى-إداري-شمالي-العاصمة-موسكو-1064560990.html

الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حريق شب بمبنى إداري شمالي العاصمة موسكو

الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حريق شب بمبنى إداري شمالي العاصمة موسكو

شب حريق في مبنى إداري شمال العاصمة الروسية موسكو، وتوفي شخص، وتم إنقاذ ثمانية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T23:42+0000

2022-07-02T23:42+0000

2022-07-02T23:42+0000

روسيا

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موسكو – سبوتنيك. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، الأحد إن "حريق شب في المبنى 4 شمالي موسكو، بعد منتصف الليل "بتوقيت موسكوٍ".وأضافت، "بعد وصول وحدات الإطفاء والإنقاذ، تم اكتشاف حريق في الطابق الأول من مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 50 مترا مربعا".وتابعت أنه "تم إنقاذ ثمانية أشخاص وتوفي شخص".

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