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https://arabic.sputniknews.com/20220702/الطوارئ-الروسية-مصرع-شخص-في-حريق-شب-بمبنى-إداري-شمالي-العاصمة-موسكو-1064560990.html
الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حريق شب بمبنى إداري شمالي العاصمة موسكو
الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حريق شب بمبنى إداري شمالي العاصمة موسكو
شب حريق في مبنى إداري شمال العاصمة الروسية موسكو، وتوفي شخص، وتم إنقاذ ثمانية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T23:42+0000
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روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، الأحد إن "حريق شب في المبنى 4 شمالي موسكو، بعد منتصف الليل "بتوقيت موسكوٍ".وأضافت، "بعد وصول وحدات الإطفاء والإنقاذ، تم اكتشاف حريق في الطابق الأول من مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 50 مترا مربعا".وتابعت أنه "تم إنقاذ ثمانية أشخاص وتوفي شخص".
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روسيا

الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حريق شب بمبنى إداري شمالي العاصمة موسكو

23:42 GMT 02.07.2022
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صورة أرشيفية.. الشرطة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Sputnik . Evgeniya Novojenina
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شب حريق في مبنى إداري شمال العاصمة الروسية موسكو، وتوفي شخص، وتم إنقاذ ثمانية.
موسكو – سبوتنيك. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، الأحد إن "حريق شب في المبنى 4 شمالي موسكو، بعد منتصف الليل "بتوقيت موسكوٍ".
وأضافت، "بعد وصول وحدات الإطفاء والإنقاذ، تم اكتشاف حريق في الطابق الأول من مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 50 مترا مربعا".
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وتابعت أنه "تم إنقاذ ثمانية أشخاص وتوفي شخص".
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