https://arabic.sputniknews.com/20220702/الطوارئ-الروسية-مصرع-شخص-في-حريق-شب-بمبنى-إداري-شمالي-العاصمة-موسكو-1064560990.html
الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حريق شب بمبنى إداري شمالي العاصمة موسكو
الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حريق شب بمبنى إداري شمالي العاصمة موسكو
شب حريق في مبنى إداري شمال العاصمة الروسية موسكو، وتوفي شخص، وتم إنقاذ ثمانية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T23:42+0000
2022-07-02T23:42+0000
2022-07-02T23:42+0000
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، الأحد إن "حريق شب في المبنى 4 شمالي موسكو، بعد منتصف الليل "بتوقيت موسكوٍ".وأضافت، "بعد وصول وحدات الإطفاء والإنقاذ، تم اكتشاف حريق في الطابق الأول من مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 50 مترا مربعا".وتابعت أنه "تم إنقاذ ثمانية أشخاص وتوفي شخص".
https://arabic.sputniknews.com/20220628/العثور-على-جسم-قابل-للانفجار-يعود-للحرب-العالمية-الثانية-على-ساحل-البحر-الأسود-جنوبي-روسيا-1064344685.html
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روسيا
الطوارئ الروسية: مصرع شخص في حريق شب بمبنى إداري شمالي العاصمة موسكو
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شب حريق في مبنى إداري شمال العاصمة الروسية موسكو، وتوفي شخص، وتم إنقاذ ثمانية.
موسكو – سبوتنيك. وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان، الأحد إن "حريق شب في المبنى 4 شمالي موسكو
، بعد منتصف الليل "بتوقيت موسكوٍ".
وأضافت، "بعد وصول وحدات الإطفاء والإنقاذ، تم اكتشاف حريق في الطابق الأول من مبنى إداري مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 50 مترا مربعا".
وتابعت أنه "تم إنقاذ ثمانية أشخاص وتوفي شخص".