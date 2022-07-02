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القيادة العامة للجيش الليبي تعلن تأييدها لمطالب "الحراك الشعبي"
القيادة العامة للجيش الليبي تعلن تأييدها لمطالب "الحراك الشعبي"
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تأييدها مطالب "الحراك الشعبي"، داعية إلى وضع خارطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T19:20+0000
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العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان اليوم السبت: "تتابع القيادة العامة الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن... تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين".وأضافت: "تدعو القيادة العامة الشعب الليبي، إلى تنظيم تظاهره المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد".وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها ستتخذ "الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220702/ما-الذي-ينتظر-الليبيون-بعد-مظاهرات-الجمعة-1064552180.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

القيادة العامة للجيش الليبي تعلن تأييدها لمطالب "الحراك الشعبي"

19:20 GMT 02.07.2022
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبيمعدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي
معدات وإمدادات تابعة للجيش الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
© Photo / إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي
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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تأييدها مطالب "الحراك الشعبي"، داعية إلى وضع خارطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان اليوم السبت: "تتابع القيادة العامة الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن... تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين".
وأضافت: "تدعو القيادة العامة الشعب الليبي، إلى تنظيم تظاهره المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد".
وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها ستتخذ "الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين".
مقر مجلس النواب في مدينة طبرق - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2022
ما الذي ينتظر الليبيين بعد مظاهرات الجمعة؟
18:55 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
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