https://arabic.sputniknews.com/20220702/القيادة-العامة-للجيش-الليبي-تعلن-تأييدها-لمطالب-الحراك-الشعبي-1064554528.html

القيادة العامة للجيش الليبي تعلن تأييدها لمطالب "الحراك الشعبي"

القيادة العامة للجيش الليبي تعلن تأييدها لمطالب "الحراك الشعبي"

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تأييدها مطالب "الحراك الشعبي"، داعية إلى وضع خارطة طريق للتوجه نحو بناء الدولة المدنية. 02.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-02T19:20+0000

2022-07-02T19:20+0000

2022-07-02T19:20+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان اليوم السبت: "تتابع القيادة العامة الحراك الشعبي، الذي يعبر عن مطالب مشروعة، في ظل تفاقم الأزمة الليبية، وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن... تعلن القيادة العامة وقوفها التام مع الإرادة الشعبية، وتأييدها لمطالب المواطنين".وأضافت: "تدعو القيادة العامة الشعب الليبي، إلى تنظيم تظاهره المشروع، إلى حراك مدني سلمي منظم، لوضع خارطة لطريق الخلاص من الواقع المرير، والعبث القائم، والتوجه نحو بناء الدولة المدنية، بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد".وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي أنها ستتخذ "الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي، إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشياً مع أي إرادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220702/ما-الذي-ينتظر-الليبيون-بعد-مظاهرات-الجمعة-1064552180.html

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