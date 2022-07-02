https://arabic.sputniknews.com/20220702/الكشف-عن-قائمة-الدول-العربية-المتصدرة-باحتياطات-الذهب-1064528004.html
الكشف عن قائمة الدول العربية المتصدرة باحتياطات الذهب
الكشف عن قائمة الدول العربية المتصدرة باحتياطات الذهب
كشف المجلس العالمي للذهب عن تقريره لشهر يونيو/حزيران 2022 لاحتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب والذي أظهر أن الاحتياطيات العالمية بلغت 36 ألف طن من... 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T09:08+0000
2022-07-02T09:08+0000
2022-07-02T09:08+0000
العالم
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وذكر تقرير المجلس العالمي للذهب أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من الذهب.واحتل لبنان المرتبة الثانية باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، ومن ثم تأتي الجزائر باحتياطيات تصل إلى 173.8 طن وتلتها مصر بـ 125 طن وليبيا بـ 118 وبعدها العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. وفيما يتعلق بحصة الذهب في احتياطيات الدول العربية الدولية، تظهر البيانات أن لبنان يتصدر الدول العربية بهذا المؤشر، إذ يشكل المعدن النفيس نحو 50.7% من إجمالي قيمة احتياطياته، في المرتبة الثانية تأتي مصر ويشكل الذهب قرابة 21.8% من احتياطياتها الدولية.
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العالم
الكشف عن قائمة الدول العربية المتصدرة باحتياطات الذهب
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كشف المجلس العالمي للذهب عن تقريره لشهر يونيو/حزيران 2022 لاحتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب والذي أظهر أن الاحتياطيات العالمية بلغت 36 ألف طن من الذهب.
وذكر تقرير المجلس العالمي للذهب
أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من الذهب.
واحتل لبنان المرتبة الثانية باحتياطيات تبلغ 286.8 طن، ومن ثم تأتي الجزائر باحتياطيات تصل إلى 173.8 طن وتلتها مصر بـ 125 طن وليبيا بـ 118 وبعدها العراق والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتعلق بحصة الذهب في احتياطيات الدول العربية الدولية، تظهر البيانات أن لبنان يتصدر الدول العربية بهذا المؤشر، إذ يشكل المعدن النفيس نحو 50.7% من إجمالي قيمة احتياطياته، في المرتبة الثانية تأتي مصر ويشكل الذهب قرابة 21.8% من احتياطياتها الدولية.