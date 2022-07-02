https://arabic.sputniknews.com/20220702/المكسيك-تدشين-أكبر-مصفاة-للنفط-لدعم-الإنتاج-وتغطية-الطلب-المتزايد-1064522354.html
المكسيك.. تدشين أكبر مصفاة للنفط لدعم الإنتاج وتغطية الطلب المتزايد
المكسيك.. تدشين أكبر مصفاة للنفط لدعم الإنتاج وتغطية الطلب المتزايد
افتتحت الحكومة المكسيكية، أمس الجمعة، أكبر مصفاة لتكرير النفط في البلاد في إطار الجهود المبذولة لدعم الإنتاج وتغطية الطلب المتزايد. 02.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-02T03:29+0000
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أخبار المكسيك
أسعار النفط اليوم
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وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تصريحات صحفية، إن المصفاة التي ستدخل حيز الخدمة في 2023، ستسهم بشكل كبير في تحقيق السيادة الطاقية بالمكسيك في خضم الطلب المحلي والعالمي المتزايد على الخام.وأوضح الرئيس أن المصفاة تعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية في المجال الطاقي في الوقت الحالي، وتأتي لرفع الإنتاج في ولاية تاباسكو أحد أهم مصادر النفط في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 340 ألف برميل يوميا.وزاد إنتاج المكسيك من النفط بحوالي الضعفين، في إطار تفعيل خطة حكومية لرفع الإنتاج وخفض الصادرات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.لكن أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ساهم في رفع صادرات المكسيك من الخام إلى حوالي مليون برميل يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220701/مؤسسة-النفط-الليبية-خسرنا-أكثر-من-35-مليار-دولار-جراء-إغلاق-المنشآت-النفطية-شرقي-البلاد-1064505425.html
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أخبار المكسيك, أسعار النفط اليوم
المكسيك.. تدشين أكبر مصفاة للنفط لدعم الإنتاج وتغطية الطلب المتزايد
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افتتحت الحكومة المكسيكية، أمس الجمعة، أكبر مصفاة لتكرير النفط في البلاد في إطار الجهود المبذولة لدعم الإنتاج وتغطية الطلب المتزايد.
وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في تصريحات صحفية، إن المصفاة التي ستدخل حيز الخدمة في 2023
، ستسهم بشكل كبير في تحقيق السيادة الطاقية بالمكسيك في خضم الطلب المحلي والعالمي المتزايد على الخام.
وأوضح الرئيس أن المصفاة تعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية في المجال الطاقي في الوقت الحالي، وتأتي لرفع الإنتاج في ولاية تاباسكو أحد أهم مصادر النفط في البلاد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 340 ألف برميل يوميا.
وزاد إنتاج المكسيك من النفط بحوالي الضعفين، في إطار تفعيل خطة حكومية لرفع الإنتاج وخفض الصادرات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لكن أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا ساهم في رفع صادرات المكسيك من الخام إلى حوالي مليون برميل يوميا.